C’è Heidi? No, ma tante caprette sì!

Sempre più animali della nostra infanzia, animali a loro agio anche a due passi da casa nostra. E così, sempre più intenzionati a riportare in voga quel mood green che tanto spazio sta trovando nelle coscienze di ognuno di noi quest’anno a PETSFESTIVAL troverai anche delle caprette ad attenderti nell’area verde e degli animali della fattoria.

Sai quali sono le quattro razze di capre più diffuse in Italia? Nooo? Nessun problema te lo diciamo noi: la sarda, la saanen, la camosciata, la murciana. Ma sono molte di più quelle riconosciute e allevate. Fra queste alcune razze, come ad esempio la capretta tibetana, è probabilmente quella che si è diffusa maggiormente anche come animale da compagnia, grazie anche alla simpatia e al suo carattere socievole e affettuoso.

Le capre sono animali intelligenti e vivono tendenzialmente in branco. Per scoprirle e vederle da vicino vieni a PETSFESTIVAL. Vieni a fargli ciao!

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

Per info e contatti visita il sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La biglietteria online disponibile dal 22 Agosto 2022.