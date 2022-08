Tanti oggetti, tante curiosità: i marché à la brocante in Costa Azzurra

Tornano in questo fine settimana i marché à la brocante che animano le strade, le piazze e i quartieri della Costa Azzurra. Vide grenier e mercatini delle pulci danno il segno tangibile di una tradizione che, per la Costa Azzurra e le Alpi Marittime, è anche cultura, tradizione e folklore.



Montecarlonews propone una carrellata di quelli che si svolgeranno tra il 25 agosto 2022 e il 31 agosto 2022.

Antibes

Brocante professionnelle de la Place Nationale à Antibes

Giovedì 25 agosto 2022 e sabato 27 agosto 2022

Rue Georges Clemenceau, Juan-les-Pins



Vide grenier la brague

Sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022

Avenue Mozart



Bourse Vintage

Sabato 27 agosto 2022 e domenica 28 agosto 2022

Les Espaces du Fort Carré, Avenue du 11 Novembre



Brocante professionnelle la Pinède Juan les Pins

Domenica 28 agosto 2022

Terrain de boules, Avenue Georges Gallice



Cagnes-sur-Mer

Brocante mixte professionnels et particuliers

Domenica 28 agosto 2022

Boulevard John F. Kennedy



Cannes

Marché antiquités et brocante

Sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022

Les Allées



Menton

Brocante - Antiquités - Collections Brocante Professionel

Venerdì 26 agosto e domenica 31 agosto 2022

Promenade du Soleil

Esplande Françis Palmero



Le rendez vous des collectionneurs

Sabato 27 e domenica 28 agosto 2022

place du Cap



Nice

Les Puces de Nice à Nice

Giovedì 25 agosto, venerdì 26 agosto, sabato 27 agosto, martedì 30 agosto e mercoledì 31 agosto 2022

Quai de la Douane



Saleya à Nice

Lunedì 29 agosto 2022

Cours Saleya, Vieux Nice



Saint-André-de-la-Roche

Vide grenier de la Saint Grat

Domenica 28 agosto 2022

Quai de la banquière allée des Commerçants



Saint-Martin-Vésubie

Vide Grenier à Saint-Martin-Vesubie

Domenica 28 agosto 2022

Place du Général de Gaulle



Vence

Brocante Professionnelle

Mercoledì 31 agosto 2022

Place du Grand Jardin



Villefranche-sur-Mer

Brocante professionnel

Domenica 28 agosto 2022

Place Amélie Pollonais