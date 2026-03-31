Monaco, dopo la visita di Papa Leone XIV riflessioni su etica e dialogo: incontro culturale all’Agorà

Il Principato di Monaco sta vivendo un momento di profonda riflessione all’indomani della storica visita pastorale di Sua Santità Leone XIV. Un evento che non ha solo segnato la cronaca, ma ha riacceso il dibattito su etica, solidarietà e il ruolo del Principato di Monaco come "laboratorio di dialogo universale".

In questo scenario, le ACLI del Principato di Monaco promuovono un appuntamento di eccezionale rilievo che fonde spiritualità e cultura d'eccellenza. Il prossimo 1° aprile alle ore 16:00, presso l’Agorà – Maison Diocésaine, la Presidente Ginevra De Masi e Padre Claudio Benvenuti analizzeranno il messaggio del Pontefice, trasformando le sue parole in un gesto concreto: la nascita di un nuovo fondo librario d’autore.

Verrà infatti donata alla biblioteca dell'Agorà una collezione di 40 volumi di pregio della casa editrice Lab DFG. Una scelta non casuale: lo storytelling sportivo e letterario inteso come "ispirazione di vita", in perfetto equilibrio tra l’eleganza del Principato e l’impegno sociale.