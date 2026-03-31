Il Soroptimist Club organizza a Mentone la “Vendita di guardaroba” alla Voûte nautique delle Sablettes

Sabato 4 aprile 2026, dalle 10:00 alle 18:00, alla Voûte nautique sulla Plage des Sablettes di Mentone torna la “Vendita di guardaroba”, organizzata dal Soroptimist Club di Mentone.

Un appuntamento molto atteso sulla Riviera, offrendo un’ampia selezione di capi d’abbigliamento, scarpe, accessori e articoli di pelletteria. La formula è quella di una vendita diretta al pubblico, con proposte variegate che spaziano dal casual all’elegante, adatte a tutti i gusti e le esigenze.

Oltre all’aspetto commerciale, l’iniziativa mantiene una forte connotazione sociale: il Soroptimist Club, parte di una rete internazionale impegnata nella promozione dei diritti delle donne e nel sostegno a progetti solidali, utilizza eventi di questo tipo per finanziare attività benefiche sul territorio.

La location, affacciata sul mare e facilmente accessibile, dispone anche di servizi utili al pubblico, tra cui parcheggi nelle vicinanze, rendendo l’esperienza di visita comoda e piacevole per tutta la giornata.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero +33 6 48 32 34.

Un’occasione per uno shopping sostenibile in uno dei luoghi più affascinanti della Costa Azzurra: la Plage des Sablettes di Mentone.