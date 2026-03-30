La Itinera di Peserico piace anche nel Principato

Presentare una nuova, iconica, elegante e funzionale borsa in via DELLA Spiga a Milano, in una propria boutique, è stata una idea geniale per Peserico, uno dei nostri brand di alta moda più conosciuti al mondo.

La Itinera, che sarà la compagna di viaggio e di città per molte donne, ha attratto subito l’attenzione dei mercati internazionali dove Peserico è presente in modo massiccio nelle più belle città del mondo e nelle località turistica di grande fascino e internazionalità.

Itinera è uno degli accessori in cui Peserico punterà molto poiché il brand vuole ampliare la sua presenza e produzione nell’accessorio, soprattutto in borse e calzature.

Prosegue intanto l’apertura di altri store Peserico nel mondo (sono già operativi ben 66 monomarca in gestione diretta, franchising o partnership) con Cannes, Torino, Zurigo, Berlino aperti da pochissimi giorni mentre si stanno portando avanti i lavori per le boutiques di miami, San Francisco e Capri, cui seguirà Doha in Qatar.