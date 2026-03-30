Breil-sur-Roya ospita Jacques Cotta: conferenza su democrazia tra realtà e utopia il 3 aprile

Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 19:30, la Salle municipale A Ca d'Breï, situata in Place Brancion a Breil-sur-Roya (06540), ospiterà la conferenza dal titolo “Democrazia, realtà o utopia?”, un appuntamento culturale dedicato all’analisi delle trasformazioni politiche e sociali contemporanee.

Protagonista dell’incontro sarà il giornalista Jacques Cotta, che guiderà il pubblico in una riflessione approfondita su uno dei concetti più discussi e controversi del nostro tempo. Partendo da una domanda centrale – “Tutti si dichiarano democratici… ma che cos’è esattamente la democrazia?” – l’intervento esplorerà le tensioni esistenti tra i principi democratici e le dinamiche politiche attuali, con particolare attenzione al contesto francese ed europeo.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’associazione Université populaire e si propone come uno spazio di confronto aperto sui temi della cittadinanza, dei problemi sociali e dell’evoluzione dei sistemi di governo. Il dibattito offrirà spunti critici sul possibile scivolamento verso forme di autoritarismo e sulle sfide che le democrazie moderne sono chiamate ad affrontare.

Al termine della conferenza è previsto un momento conviviale, con una cena condivisa tra i partecipanti, per favorire il dialogo e lo scambio di idee in un clima informale.

L’evento è aperto a tutti ed è una buona occasione per capire meglio temi attuali, in un ambiente accogliente. Partecipa a una serata di dibattito e confronto con il giornalista Jacques Cotta.