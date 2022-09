Morte della Regina Elisabetta: i forti legami di Nizza e Cannes nei messaggi di Christian Estrosi e David Lisnard

La morte della Regina Elisabetta è vissuta con emozione in Costa Azzurra: i legami tra il Sud Est francese, la Gran Bretagna e la famiglia reale sono forti e sono una parte della storia di Nizza “capitale della villeggiatura invernale”.

Non si è fatto attendere il messaggio di Christian Estrosi sindaco di Nizza.

“S.M. la regina Elisabetta II non c'è più.

Ovviamente, i suoi problemi di salute degli ultimi mesi non hanno reso la notizia una sorpresa. Ma rattrista egualmente il popolo di Nizza.

Ci rattrista innanzitutto perché la persona della Regina Elisabetta è entrata nelle nostre vite molto tempo fa e le ha accompagnate. Ha assunto, in questo mondo vorticoso, il ruolo di un'immagine immutabile, rassicurante, indifferente a sconvolgimenti e litigi, al di là delle sue stesse funzioni e dei suoi reali poteri.

La vita e il regno di Elisabetta II hanno abbracciato tutte le convulsioni della storia - della nostra storia, delle nostre storie - per quasi un secolo. La sua persona è stata testimone e attore della seconda guerra mondiale, della decolonizzazione, della guerra fredda, del boom del dopoguerra, della costruzione europea, delle grandi crisi energetiche, fino ai nostri giorni, al terrorismo globalizzato e alle preoccupazioni per il clima.

Era strettamente imparentata con l'ultimo zar di Russia e familiare a tutti i capi di stato oggi. Dalla sua posizione di osservatrice è diventata, in un certo senso, la nostra memoria comune.

In questo, al di là delle opinioni politiche e delle sensibilità nazionali, rendere omaggio alla sua memoria è un dovere per tutti.

È un dovere per noi visti i legami tra Nizza e il Regno Unito che sono legami storici secolari. I principi di Casa Savoia, che ci governarono per cinque secoli, furono fedeli alleati della Corona britannica. Di conseguenza, molti nizzardi hanno lavorato, politicamente, diplomaticamente, economicamente, a fianco dei sudditi di Sua Maestà.

Inoltre, è grazie a personalità britanniche, tra le quali vi sono gli ascendenti diretti di Elisabetta II, tra i quali la regina Vittoria, che Nizza ha acquisito la sua notorietà come città pioniera nella storia del turismo , permettendo oggi il suo ingresso nel patrimonio mondiale. Testimoniamo costantemente la nostra gratitudine per questo fatto: la più bella delle nostre strade è e rimarrà la Promenade des Anglais.