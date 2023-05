Grasse, è il momento di ExpoRose (Video)

Torna a Grasse, per la 51ma edizione, ExpoRose: l’appuntamento è dal 18 al 21 maggio 2023

Designer e produttori di rose si danno appuntamento a Grasse, città per l’occasione trasformata in un giardino: 8.500 rose in bouquet, 13mila piante di rose messe in vendita e 25mila rose recise decorano le fontane e le facciate degli edifici. Sono previste esposizioni floreali, animazioni, danze, strade profumate.

Il corposo programma della manifestazione è inserito al fondo di questo articolo .

La regina dei fiori

E quando la festa è finita… La rosa continua la sua vita di compagna complice e privilegiata del «naso». Non la rosa dei fioristi (spesso poco profumata), ma l’orgoglio degli abitanti di Grasse, la Centifolia comunemente chiamata «rosa di maggio». Non è o è poco rappresentata durante Exporose perché non ha un aspetto da star e non è adatta a mazzi o composizioni decorative…

Il suo talento è altrove, la sua ricchezza è nascosta nei suoi delicati petali che si aprono ogni mattina da maggio fino all’inizio di giugno e che si raccolgono all’alba per estrarne la nobile concreta.

La rosa “sopra tutto”

Ingrediente essenziale della profumeria fine, è una fonte inesauribile di ispirazione per i profumieri. Si ritrova nei profumi più prestigiosi perché si presta a tutti gli audaci e può essere declinata in composizioni sia atemporali che stravaganti.





Il suo profumo può essere dolce, dolce, fruttato, intenso, delicato, profondo, opulento… Si sposa bene con note polverose e animali, golose e speziate. Può essere nota di cuore o nota di testa.