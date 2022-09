Il Monte-Carlo Country Club ospiterà il Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo 2022

La seconda edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte Carlo è un importante appuntamento di fine stagione in cui l'élite dei giovani europei composto dagli 8 migliori ragazzi e ragazze delle categorie under 14 e under 16 del Tennis Europe Junior. Tra gli ex campioni figurano giocatori come Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters e Belinda Bencic.

Il torneo si svolgerà dal 26 al 28 ottobre 2022 sui leggendari campi in terra battuta del MonteCarlo Country Club, che è anche la sede dell'iconico ATP Masters 1000, il Rolex MonteCarlo Masters.

Le classifiche della "Race to Monte-Carlo" sono pubblicate settimanalmente sulle reti sociali Tennis Europe, informando costantemente giocatori e tifosi sull'evoluzione delle classifiche e sulle modalità di qualificazione. I nomi di tutti i qualificati saranno resi noti il 10 ottobre.

Per informazioni sui progressi dei giocatori qualificati, visitate il sito:

https://www.tenniseurope.org/ranking/ranking.aspx?rid=157

La presidente della Federazione monegasca di tennis e del Country Club di Monte-Carlo, la signorina Melanie-Antoinette de Massy ha dichiarato: "È con grande piacere che ci prepariamo a ospitare il Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo per il secondo anno consecutivo. Sono lieto di poter dare il benvenuto nel Principato a questi giovani campioni che certamente costituiranno la futura élite del tennis mondiale.”