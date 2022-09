Il Dott. Roberto Carli, impegnato nella lotta ai problemi del sistema venoso attraverso la scleroterapia, riceve nel suo studio in Corso Imperatrice 5

In molti considerano le vene varicose e i capillari solamente un problema estetico. Non è così infrequente notare la dilatazione della vena, che appare tortuosa e ingrossata, ma in pochi sanno che si tratta di una patologia, che è bene trattare.

Il verificarsi di questo disturbo può essere legato a diversi fattori, tra cui l'alimentazione, il caldo o l'essere costretti a trascorrere buona parte della propria giornata in piedi.

E' molto importante cercare di prevenirne l'insorgenza, ma è alquanto fondamentale ricorrere ai ripari nel momento in cui si noti l'insorgenza di capillari visibili o di vene varicose perchè queste potrebbero portare a dermatiti, ulcere, flebiti.

Ad offrire una soluzione a questo frequente problema, a Sanremo è presente il dott. Roberto Carli, da 40 anni medico di famiglia e negli ultimi 30 impegnato nella lotta ai problemi del sistema venoso attraverso la scleroterapia.