Oggi, ai giardini di Cimiez, torna il Festin des Mai (Foto)

Oggi, domenica 18 maggio 2025, i giardini delle Arène di Cimiez si tingono di colori, suoni e sapori per il quarto appuntamento del Festin des Mai, la tradizionale celebrazione della primavera nizzarda.

L’evento, che si svolge ogni domenica del mese, propone un ricco calendario di iniziative pensate per tutte le età, tra cultura popolare, musica, gastronomia e giochi.



Dalle 10 alle 19, il parco ospita spettacoli di danze folkloristiche, concerti dal vivo e animazioni per bambini, con stand gastronomici pronti a deliziare i visitatori con specialità locali.

Sul palco principale, a partire dalle 11, si alterneranno gruppi come Nice la Belle, La Banda a Cana, Les Anonymes e Tchatchao, mentre il piccolo palco offrirà spettacoli teatrali, marionette e racconti per i più piccoli.



Tra i momenti clou della giornata, l’antico rito del vira lou mai, la danza collettiva attorno all’albero di maggio, simbolo di rinascita e prosperità, che affonda le sue radici nella tradizione romana.

Nei giardini, dalle 11 alle 17, spazio anche a laboratori creativi, giochi tradizionali in legno come il pilou e il vitou, e attività per tutta la famiglia.





L’atmosfera è quella delle grandi feste popolari, tra costumi tradizionali, strumenti come galoubet e tambourin, e il profumo della primavera mediterranea.

E, come ogni anno, cresce l’attesa per l’elezione della Regina di Maggio, figura simbolica che incarna lo spirito dell’intera manifestazione.



Più che una semplice sagra, il Festin des Mai è un viaggio nel cuore dell’identità nizzarda: un’occasione per riscoprire le radici della città attraverso i suoi suoni, i suoi sapori e le sue tradizioni millenarie.





Questo il programma di domenica 18maggio 2025

Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Punti ristoro disponibili in loco

Scène de l’Oliveraie

Presentano: Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11- Danze folkloristiche a cura di Nice la Belle

Ore 12 - Galoubet e tamburelli con Lo Cepon

Ore 13 - Concerto de La Banda a Cana

Ore 14,30 - Danze folkloristiche con Nice la Belle

Ore 15,15 - Bal musette con Les Anonymes

Ore 16,45 - Danze folkloristiche con Nice la Belle

Ore 17,30 - Balèti con Tchatchao

Petite scène

Ore 14 - Marionette “Gli Animali delle Favole” a cura della Compagnia Kid’am

Ore 14,45 - Galoubet e tamburelli con Lo Cepon

Ore 15 - Spettacolo per bambini “Le Avventure di Lou Balico” con Evenementia

Ore 15,45 - Galoubet e tamburelli con Lo Cepon

Ore 16 - Commedia dell’arte “Trio di Commedia” della Compagnia La Semeuse

Jardins

Laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali in legno, stand associativi e gastronomici.