A Monaco il documentario "Monaco, Principi e Oceani", diretto da Franck Florino

In un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, questo documentario rivela l'impegno del Principato di Monaco nella conoscenza e nella protezione degli ambienti marini. Dal famoso Museo Oceanografico di Monaco alle lotte di S.A.S. il Principe Alberto II, passando per quelle del suo trisavolo, il Principe Alberto I, questo film vi immergerà nell'impegno passato, presente e futuro di generazioni di monegaschi, ma anche di francesi, per la salvaguardia dei loro beni più preziosi: i mari e gli oceani.