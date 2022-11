Menton, il mese di novembre all’insegna della gastronomia

A novembre, Menton anticipa le feste di fine anno per celebrare “l’art de vivre” francese.

Un mese di iniziative: il Salon des Saveurs di Menton, riunirà i produttori della regione il 12 e 13 novembre, la mostra fotografica "Les sens du goûts", la rivista MasterChef dedicata a Menton, Riviera & Merveilles: tante le occasioni per celebrare la gastronomia in tutta la sua diversità.

Il Salon des Saveurs

La prima edizione del Salon des saveurs é focalizzata sulla gastronomia con una quarantina di espositori tra produttori locali e artigiani, provenienti dalla costa e dall’entroterra per sottolineare la diversità culinaria di Mentone.

Sarà possibile degustare le specialità in vendita alla presenza di chef locali stellati. Tra le "star", uno degli sponsor del Salon des saveurs è Mauro Colagreco, chef pluristellato e proprietario di diversi locali tra cui il Mirazur di Menton e chef del ristorante Ceto dell'hotel Maybourne Riviera di Roquebrune-Cap-Martin.

Il salone aprirà le sue porte al Palais de l'Europe di Mentone:

Sabato 12 novembre dalle 10 alle 21 e domenica 13 novembre dalle 10 alle 18

Ingresso: 2 euro

La mostra fotografica "Les sens du goûts "

La mostra "PhotoMed" dal titolo "I sensi del gusto" permetterà agli appassionati di fotografia e cucina di ammirare gli incredibili scatti del fotografo Jonathan Thevenet, specialista in fotografia artistica del cibo. Ogni foto è allestita come un dipinto di arte culinaria: abbastanza da far venire l'acquolina in bocca.

Photo Expo dal 9 novembre al 28 gennaio 2023 presso la galleria d'arte contemporanea del Palais de l'Europe di Menton.

Stage di photo culinaire

Per gli appassionati di fotografia vi sarà anche l'opportunità di partecipare ad uno stage di fotografia culinaria con la supervisione del fotografo Rémy Cortin, specialista in fotografie che ritraggono soggetti quali moda, bellezza, ritratti e nature morte e fotografo della rivista MasterChef.

La rivista MasterChef

La mostra consentirà di scoprire il numero speciale della rivista MasterChef (distribuzione nazionale in edicola – lancio ufficiale l'8 novembre), dedicato in parte alla "Route des producteurs" ed alle specialità culinarie di Menton.