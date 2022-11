Mariza in concerto a Monaco l'8 novembre

Da fenomeno locale a star internazionale, Mariza è passata da uno status all'altro in un batter d'occhio.

La storia inizia con il suo primo album, Fado em Mim (2001), che l'ha portata rapidamente alla fama e alla presenza internazionale, in particolare al Festival estivo di Quebec City, dove ha ricevuto il primo premio della manifestazione (migliore esibizione). Fado em Mim non è solo un album emozionante, ma presenta anche una giovane cantante con una voce ricca e una personalità artistica sorprendente.

La carriera di Mariza è fiorente, con pubblicazioni di album multi-platino e apparizioni su alcuni dei palcoscenici più importanti del mondo: Olympia di Parigi, Royal Festival Hall di Londra, Sydney Opera House, Carnegie Hall di New York e Walt Disney Concert Hall di Los Angeles.

Ad eccezione di Amália Rodrigues, nessun altro artista portoghese ha avuto una carriera così internazionale, con recensioni entusiastiche e innumerevoli premi e riconoscimenti. Si circonda dei più grandi nomi e collabora con Gilberto Gil, Lenny Kravitz, Sting, Tito Paris, Carlos do Carmo e Rui Veloso... E il suo repertorio, benché saldamente radicato nel fado classico e contemporaneo, si espande di tanto in tanto per includere le mornas capoverdiane, i classici brasiliani e spagnoli o qualsiasi altro tema che le stia a cuore.

L'anno scorso, Mariza ha celebrato il suo ventesimo anniversario e il centenario della defunta regina del fado, Amália Rodrigues, con l'album Mariza Sings Amália.