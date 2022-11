F1. L'ultima zampata di Leclerc: il monegasco batte Perez ed è secondo nel mondiale piloti

Doppia missione compiuta. La Ferrari chiude il mondiale di Formula 1 2022 al secondo posto nel mondiale costruttori, e il monegasco Charles Leclerc conquista, con la seconda posizione in gara ad Abu Dhabi dietro a Verstappen vincitore, la piazza d'onore nel mondiale piloti davanti all'altro pilota Red Bull Perez: una piccola consolazione ma una grande dimostrazione di tutte le sue qualità, casomai ce ne fosse ancora bisogno: questo ragazzo per il 2023 vuole, pretende una macchina più competitiva. E oggi non potrebbe avere più ragione di così.

Il mondiale si chiude con il ritiro di Lewis Hamilton, che per la prima volta dal 2007 resta a zero vittorie nel corso di una singola stagione, e col decimo posto di Sebastian Vettel, che saluta la Formula 1 dopo quindici anni culminati in un weekend emozionante per tutti.

Appuntamento in Bahrain ai primi di Marzo del 2023, quando Ferrari sarà chiamata ad alzare l'asticella e poter lottare seriamente, insieme a Leclerc, per i titoli iridati che mancano ormai da troppo tempo.