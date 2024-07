Il Tour de France arriva a Monaco: tutto quel che si deve sapere su limitazioni, divieti e deviazioni del traffico nel Principato

Dalle 10.00 alle 20.00, gli automobilisti non potranno utilizzare le seguenti strade:

Moulins e il n. 29 (in questa direzione)

- avenue Saint-Michel, dall'intersezione con avenue Princesse Charlotte, in direzione di boulevard des Moulins

- boulevard des Moulins, tra la rotatoria di fronte al n. 4 e l'inizio dell'avenue de la Costa; avenue Saint-Michel dall'intersezione con avenue Princesse Charlotte, in direzione di avenue Monte-Carlo viale della Costa

- rue du Portier

- rue des Princes ;

- avenue des Spélugues ;

- Strada di scorrimento di Sardanapale.

Si prega di notare che dalle 18:00 del 20 luglio alle 10:00 del 21 luglio:

- la corsia a monte di boulevard Albert Ier sarà riservata agli utenti della strada;

- verrà introdotta una corsia di marcia a senso unico sulla route de la Piscine, dalla sua intersezione

l'intersezione con il quai Antoine Ier fino al quai des États-Unis, e sul quai des

quai des États-Unis, tra le sue intersezioni con route de la Piscine e avenue J.F.

Kennedy.

Verrà inoltre invertito il senso unico di marcia:

- allée Ouest des Boulingrins (in discesa), da Place du Casino a

boulevard des Moulins;

- rue Princesse Florestine, tra rue Suffren Reymond e rue Grimaldi;

- avenue Saint-Michel, tra boulevard des Moulins e rue des Iris;

- rue Suffren Reymond, tra rue Louis Notari e rue Grimaldi.

E dalle 6.30 alle 20.00:

- il traffico di camper sarà vietato in tutto il Principato di Monaco;

- il traffico veicolare sarà vietato nelle gallerie Rocher Antoine I e Rocher Albert I

I tunnel Rocher Albert Ier, nonché sul boulevard Louis II e sull'avenue J.F. Kennedy a partire dall'incrocio del Portier (in questa direzione).

Seguire le modifiche al traffico in tempo reale: https://www.waze.com/fr/events/tdf24-monaco-nice-MN-2024-07-21

PARCHEGGIO DEI VEICOLI

Dalle 23.00 del 19 luglio alle 6.00 del 23 luglio, gli automobilisti non potranno parcheggiare nelle seguenti strade:

- esplanade des Pêcheurs ;

- quai des États-Unis, dall'area del molo ad accesso limitato fino all'intersezione con l'intersezione con route de la Piscine ;

- route de la Piscine ;

- darse Sud ;

- boulevard Albert Ier;

- quai Antoine Ier, tra il tunnel Rocher-Noghès e il parcheggio di quai Antoine Ier e di fronte al tunnel Antoine I;

- rue Princesse Charlotte, tra la rotatoria di boulevard des Moulins e l'incrocio con avenue Moulins e l'incrocio con avenue Saint-Michel;

- avenue des Citronniers ;

- rue Princesse Florestine ;

- viale Princesse Grace ;

- rue Grimaldi, tra boulevard Albert Ier e l'intersezione con rue Princesse Florestine

- rue des Iris ;

- ruelle Saint-Jean ;

- viale J.F. Kennedy ;

- boulevard Louis II ;

- viale Monte-Carlo ;

- rue Louis Notari ;

- rue du Portier ;

- viale della Quarantaine ;

- viale delle Speluche ;

- rue Suffren-Reymond.

Inoltre, dalle 23.00 del 20 luglio alle 24.00 del 21 luglio, il parcheggio sarà vietato anche in rue Princesse Antoinette.

PARCHEGGI PUBBLICI

Il 21 luglio, i seguenti parcheggi pubblici saranno chiusi tutto il giorno:

- Grimaldi Forum ;

- Larvotto ;

- Louis II ;

- Portier ;

- Pêcheurs ;

- Muro di mare ;

- Quai Antoine Ier ;

- Louis Chiron.

STAZIONI DI RICARICA ELETTRICHE

Dal 19 al 23 luglio, i punti di ricarica per veicoli elettrici sulle seguenti strade saranno chiuse:

- rue Grimaldi ;

- rue Louis Notari ;

- rue Florestine ;

- quai des États-Unis ;

- avenue de la Quarantaine ;

- avenue Princesse Grace.

SERVIZIO DI BIKE-SHARING MONABIKE

Dalla sera del 19 luglio alla mattina del 22 luglio, le seguenti stazioni di biciclette elettriche a pedalata assistita saranno chiuse:

- Museo Nazionale (Villa Sauber) ;

- Grimaldi Forum ;

- Larvotto ;

- Rose des Vents ;

- Darse Nord ;

- Parcheggio del Chemin des Pêcheurs ;

- Yacht Club ;

- Citronniers

;

- Parcheggio del casinò;

- Chiesa.

TRAFFICO PEDONALE

Il 21 luglio saranno mantenuti tutti i punti di accesso e quasi tutti i percorsi pedonali, anche su entrambi i lati del circuito, con l'eccezione del Quai Albert Ier, che sarà chiuso ai pedoni dalle 23.00 del 19 luglio alle 24.00 del 21 luglio.

L'attraversamento sarà possibile anche in una serie di punti lungo il percorso gestiti da volontari. La mappa di questi punti di attraversamento è disponibile sul sito web: https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements

TRAFFICO SUGLI AUTOBUS URBANI DI CAM

Il 21 luglio, le linee della Compagnie des Autobus de Monaco n. 1, 5, 6, X2, X3 e X4 non saranno in servizio. Per le altre linee le corse saranno gratuite, con dettagli e deviazioni da consultare sul sito https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements.

Attenzione: una linea speciale “Tour de France 2024” (linea n. 4 modificata) collegherà Place des Moulins a Fontvieille da Moulins a Fontvieille dalle 6.00 alle 21.20 (frequenza 10 minuti). Per maggiori informazioni: https://letouramonaco.gouv.mc/venir-a-monaco.

TRAFFICO DI AUTOBUS INTERURBANI ZOU!

Le linee 603, 604 e 605 della Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur non saranno in servizio e le linee 600 e 80 saranno attive, con condizioni speciali e deviazioni da consultare su https://letouramonaco.gouv.mc/impacts-sur-les-deplacements.

ACCESSO AL PORT HERCULE

Il porto rimarrà aperto alla navigazione, ma le imbarcazioni potranno essere raggiunte solo a piedi attraverso passaggi dedicati.

Per saperne di più su queste informazioni pratiche e su tutto quello che c'è da sapere sulla 21ª tappa del Tour de France (percorso, programma, orari), consultare il sito web ufficiale disponibile in tre lingue (francese, inglese e italiano): https://letouramonaco.gouv.mc/