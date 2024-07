Tour de France 2024: online il sito ufficiale della tappa Monaco-Nizza

Monaco ospiterà la 21a e ultima tappa del 111° Tour de France, una cronometro individuale tra il Principato e Nizza che potrebbe rivelarsi decisiva per la vittoria finale. Si tratta di un evento importante per l'influenza del Paese, che richiamerà diverse migliaia di appassionati di ciclismo, richiedendo una grande organizzazione e pianificazione, soprattutto in termini di traffico e trasporti pubblici.

Per fornire il maggior numero possibile di informazioni sulla tappa e sulle sue attività collaterali, per informare i visitatori su come arrivare e spostarsi a Monaco e per consentire ai residenti di organizzare al meglio i loro spostamenti, il Governo monegasco ha lanciato un sito web informativo dedicato: https://letouramonaco.gouv.mc/ .