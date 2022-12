A sciare con il bus: ci pensa Ligne d’Azur

Andare a sciare lasciando l’automobile nel garage? Non preoccuparsi se vi è neve o ghiaccio sulle strade?

Un’ottima idea alla quale sta fornendo una risposta Ligne d’Azur che gestisce i trasporti pubblici nell’area della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime. Con un “ma” al quale occorre fare attenzione e che è imperativo per evitare problemi al momento della partenza del bus: occorre prenotarsi attraverso internet così da essere sicuri di avere un posto riservato al momento della partenza.

Le linee :

La 92 conduce a Isola (Navetta per Isola 2000), la 91 a Auron (Navetta per gli impianti) e la 90 a La Colmaine: queste tre linee resteranno in funzione fino alla chiusura primaverile delle rispettive stazioni.

La Linea 90b conduce a Le Boréon e la 91b a Roubion e sono in funzione fino alla chiusura degli impianti.

La prenotazione, esclusivamente attraverso internet, deve essere fatta con due giorni di anticipo.

I costi :

Per le 5 linee 100% neve è di 6 euro la sola andata e di 12 euro andata e ritorno;