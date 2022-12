Nizza: gabinetti pubblici presto tutti gratuiti, cambia il sistema di gestione

Novità in vista per quanto concerne i servizi igienici di Nizza: gabinetti e bagni pubblici diventeranno gratuiti, ma sarà modificata l’offerta.

Nel 2021 il comune di Nizza aveva creato una commissione per valutare le modalità di gestione dei bagni e gabinetti pubblici: dallo studio condotto risulta che l'offerta di servizi igienici pubblici deve essere rafforzata sul territorio della città.



La commissione ha proposto:

La creazione di una partnership con i commercianti di Nizza per aprire i servizi igienici a tutti;

Aumentare il numero di servizi igienici automatici attraverso contratti pubblici di noleggio, assistenza e manutenzione.

Oggi l'offerta di bagni pubblici è la seguente :

L’accesso a 11 bagni pubblici, gestiti in concessione, richiede in pagamento di 0,50 centesimi di euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone senza casa stabile).

Altri 11 servizi igienici automatici sono gratuiti e accessibili alle persone con mobilità ridotta, un altro è in fase di installazione nel giardino Carras e un secondo che sarà installato nel giardino Albert Ier.

Il Consiglio Municipale ha ora reso gratuito l'intero servizio e quindi, alla naturale scadenza, cesserà la gestione in concessione del servizio e gli 11 servizi igienici saranno gradualmente sostituiti da servizi igienici automatici.

L'aumento dell'offerta di servizi igienici pubblici coinvolgerà anche i commercianti di Nizza.