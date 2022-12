Nizza, in Chiesa non solo Dio ti vede: i ministri del culto hanno a disposizione un campanello collegato con la Polizia Municipale

In Chiesa e in altri luoghi di culto non è il solo Dio ad osservarci, ci pensano anche i ministri del culto che hanno a disposizione un’arma per far fronte a potenziali emergenze.

La città di Nizza ha offerto ai responsabili dei diversi luoghi di culto la possibilità di installare delle “bornes et boutons d’appel” sul tipo di quelli che sono a disposizione dei commercianti e di vari servizi aperti al pubblico.

Si tratta di un campanello che consente al sacerdote o al ministro di qualsivoglia religione, di avvisare la polizia, senza farsi accorgere, in presenza di persone che per il loro comportamento sono da ritenersi potenzialmente pericolose.

Dopo l’attentato alla Basilica di Notre Dame del 2020, sempre più chiese dei vari culti cristiani e sinagoghe ebraiche sono state dotate di questo sistema di allarme collegato direttamente con la sala della videosorveglianza della Police Municipale.

Solo alcuni parroci non lo hanno ritenuto necessario, altri invece hanno subito aderito ed alcuni lo hanno già sperimentato consentendo il fermo di persone il cui comportamento dava adito a dubbi.

Lo strumento è a disposizione anche degli altri culti presenti in città che, pare, non hanno ritenuto usufruire dell’opportunità.

Ora il Consiglio Municipale di Nizza ha offerto nuove opportunità anche ad altre categorie di collegarsi, gratuitamente, con il centro di coordinamento della Polizia Municipale: un servizio che pone la città all’avanguardia nel tentativo di promuovere la sicurezza dei cittadini.