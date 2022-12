Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Ficelle et Graton "Opération Noël"

Dal 22 Dicembre al 24 Dicembre 2022

Spectacle à 15h

Théâtre Antibea,

15 rue Clemenceau



Jogging du Père Noël

Jogging gratuito e aperto a tutti

Partenza alle 18,15

Plage du Ponteil.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



BEAULIEU SUR MER

GIRO IN CARROZZA TRAINATA DA CAVALLI

Mercoledì 28 dicembre 2022

Orari dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Un tour originale di Beaulieu-sur-Mer al ritmo degli zoccoli dei cavalli.

Devant le Bureau d'Information Touristique

Place Georges Clemenceau



PASSEGGIATA MUSICALE A BEAULIEU-SUR-MER

DAL 23 A 31 DICEMBRE 2022

Orari di apertura il venerdì dalle 16:30 alle 18:30. Il sabato dalle 10 alle 12:30.

Vino e cioccolata caldi saranno offerti in piazza Marinoni durante le parate del venerdì.



PISTA DI GHIACCIO ECOLOGICA

Fino al 31 dicembre 2022, ogni giorno dalle 11 alle 18 tranne festivi.

Place Marinoni



CAGNES SUR MER

EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

FINO AL 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONCERT, MACHINE DE CIRQUE

Giovedì 22 dicembre 2022 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONCERT DU GROUPE BB STYLE & FRIENDS

Dans le cadre des festivités de "Noël à Cannes"

Venerdì 23 dicembre 2022 ore 18

Rue Meynadier, angle rue Émile Négrin



SPECTACLE, PARADE DE NOËL - CONTE DE CASSE NOISETTES

Sabato 24 dicembre 2022 ore 15

Rue Meynadier, rue d’Antibes, place Commandant Lamy, rue Hoche, cours Félix Faure



CONCERT, VEILLÉE DES BERGERS

Sabato 24 dicembre 2022 ore 22,30

Église Notre-Dame d'Espérance

1 place de la Castre

Le Suquet



SPECTACLE, LES AVENTURES DE ZÉLI ET LOLI

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 14,30 e 16,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



SPECTACLE, ZÉLI ET LOLI À LA MER

Da martedì 27 dicembre a mercoledì 28 dicembre 2022 ore 14,30 e 16,30

Du mardi 27 décembre 2022

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



EXPOSITION, CRÈCHES DU MONDE AU MOULIN FORVILLE

Fino a sabato 7 gennaio 2023

- Inauguration : Sam. 17 déc. : 17h

- Visites : Lun. 19, Mer. 21, Ven. 23, Lun. 26, Mer. 28 et Ven. 30 déc. : de 15h à 18h

- Visites : Lun. 2, Mer. 4 et Ven. 7 janv : de 15h à 18h

Association Moulin Forville - Musée Victor Tuby



SPECTACLE, LES AVENTURES DE ZÉLI ET LOLI

Fino a venerdì 23 dicembre 2022

Horaire(s) :

14h30 et 16h30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 m maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LEVENS

CONCERT DE NOEL

Domenica 18 dicembre 2022

Orari di apertura il domenica dalle 16 alle 17:30.

Église Saint Antonin de Levens à 16 h - Entrée libre

par l'Ensemble vocal de LEVENS

Cantate n°142 de Bach

Oratorio de Noël de Saint Saëns

Regina Coeli de Mozart

Chants de Noël

Sprano : Vanessa Fouillet

Orgue : Stéphane et Antoine Eliot

Direction : Sylvère Bourges

Eglise Saint Antonin

allée Jean Baptiste Maurel



EXPOSITION “NOËL ET AUTRES FÊTES DE L’HIVER”

FINO ALL'11 GENNAIO 2023

Orari di apertura il martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il sabato dalle 9 alle 12. tranne 1° gennaio e 25 dicembre.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MA LETTRE AU PÈRE NOËL

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

Orari di apertura ogni giorno .

Place Victor Masseglia



MENTON

Rendez-vous des collectionneurs

un grand choix d'objets de collection: timbres poste, disques, affiches, bijoux vintage, objets religieux, vintage, C.D., petites voitures, D.V.D. de collection, coquillages, minéraux, etc.

Mercoledì 28 dicembre, giovedì 29 dicembre e venerdì 30 dicembre 2022

Place du cap



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 22 dicembre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 22 dicembre 2022 ore 14,30

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 15,45

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 23 dicembre 2022 ore 10

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 27 dicembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 27 dicembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 28 dicembre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



MONACO

I Balletti di Monte-Carlo - "Faust

Da martedì 27 a sabato 31 dicembre 2022 alle ore 19.30

Conosciamo l'importanza del concetto di "trinità" nei balletti di Jean-Christophe Maillot, questo intreccio di personaggi che, in tre, vivono le emozioni più universali e le passioni più intense. Nel Faust, questa trinità raggiunge il suo apice attraverso il rapporto sacro e maledetto tra Faust, Margherita e Mefistofele. Faust (l'insoddisfatto che invecchia), Margherita (l'ideale femminile) e Mefisto (il male assoluto) nuotano nei meandri della commedia umana, mentre la Morte, figura allungata e sensuale, li osserva con i suoi grandi occhi pieni di certezza.

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Mission Polaire"

Fino sabato 31 dicembre 2022

Un tour in 5 tappe ti porterà in missione polare come reporter! Un viaggio immersivo per conoscere meglio queste terre lontane e misteriose.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



"Villaggio di Natale"

Fino a lunedì 2 gennaio 2023

Villaggio di Natale a tema su "Natale allo Spitzberg", a cura del Comune di Monaco. La tradizione vuole che chalet commerciali e stand alimentari approdino al Quai Albert Ier nel bel mezzo di uno scrigno di magnifici arredi e luci natalizie.

Port Hercule de Monaco



NIZZA

COPPÉLIA – BALLET

Dal 22/12 al 30/12/2022, ogni giorno.

22 dicembre 2022 alle 20:00

23 dicembre 2022 alle 20:00

24 dicembre 2022 alle 15:00

25 dicembre 2022 alle 16:00

27 dicembre 2022 alle 20:00

28 dicembre 2022 alle 20:00

29 dicembre 2022 alle 20:00

30 dicembre 2022 alle 15:00.

Distribuzione :

Coreografia Eric Vu An - Musica Léo Delibes - Direzione musicale - Léonard Ganvert - Orchestra Filarmonica di Nizza - Balletto Nizza Méditerranée.

La storia di Coppélia si può riassumere in poche parole: una piazza di paese accarezzata dal sole della Galizia, giovani in preda all'amore che ballano nella più affascinante spensieratezza e Coppélia, una bambola che un vecchio scienziato ha reso sufficientemente realistica da provocare la gelosia di una giovane donna in procinto di sposarsi. Non occorre aggiungere altro, perché la storia di questo balletto è tanto squisitamente semplice quanto disarmante. Ma dietro l'apparente leggerezza, freschezza e innocenza, quest'opera, che viene eseguita ininterrottamente da oltre 150 anni, è comunque un capolavoro nel repertorio delle più grandi compagnie. Coppélia è una delle poche creazioni del XIX secolo che sono giunte fino a noi senza interruzioni o alterazioni importanti. Il suo vigore e la sua longevità sono quasi miracolosi. Questo balletto sapientemente equilibrato ha tutti gli ingredienti per il successo. Innanzitutto, è notevole l'equilibrio tra pantomima, danza e musica di Léo Delibes. Quest'ultimo distilla i suoi accenti con un'efficacia che permette la commistione di soli, pas de quatre o danze di carattere, dando al contempo lo spunto a un corpo di ballo che si distribuisce allegramente su due file. In secondo luogo, Coppélia ha una visione opposta alla dimostrazione tecnica solitaria. Il pezzo non si concentra su un singolo personaggio, ma su un intero gruppo di danzatori che, sul palco, dimostrano una complicità comunicativa e un entusiasmo.

La piazza del paese, luogo di aggregazione per eccellenza, rivendica i suoi diritti e fa di Coppélia un appello contro l'isolamento, uno schiaffo all'eterea ballerina del XIX secolo. L'intera opera invita al piacere di stare insieme, in particolare attraverso le sue danze colorate prese in prestito dal folklore mitteleuropeo. Risolutamente positiva, la pièce è un'eterna delizia che mette a distanza di sicurezza il racconto Der Sandmann di E.T.A. Hoffmann, a cui si sono ispirati Charles Nuitter e Arthur Saint Léon. Se il racconto originale ci immerge in un universo oscuro che risveglia i traumi dell'infanzia, la versione di Saint Léon evita ogni manicheismo o fonte di angoscia e ci offre uno spettacolo di immancabile ottimismo.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



AFTERWORK / DEUXIÈME SCÈNE #3, CONCERTO

Giovedì 22 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

un'ora di musica e canto, dalle 19 alle 20 e un drink con gli artisti alla fine.

La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur

8 avenue Claude Debussy



FRED BLIN – A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ?, TEATRO

Giovedì 22 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



CARMINA BURANA, CONCERTO

Venerdì 23 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



ANIMATIONS DE NOËL, VAI AL CONTENUTO

Sabato 24 dicembre 2022 dalle 15 alle 23.

Celui que tous les enfants attendent arrivera devant la mairie pour aller à la rencontre des enfants dans son chalet, au coin de la cheminée.

15h00 : Crèche vivante par les enfants du centre aéré. Place de Gaulle.

16h00 : Arrivée du Père Noël. Place de Gaulle.

16h30 - 19h00 : Tours en calèche gratuits.

18h00 : Ambiance musicale et vin chaud, devant la mairie.

23h00 : Messe de la Nativité - Eglise Notre-Dame de l'assomption

Place du Général de Gaulle



CHAT EN POCHE, TEATRO

Dal mercoledì 28 a sabato 31 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 21.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



VILLAGGIO DI NATALE, FESTA TRADIZIONALE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna

06000 Nice



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



VILLAGGIO DI NATALE, FESTA TRADIZIONALE

FINO AL 01 GENNAIO 2023

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT! - TEATRO

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Tranne il 24, 25 e 31 dicembre.

Se avete una relazione... Rimarrai così! Se siete single... Godetevela, non durerà!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

NOËL GIVRÉ À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT !

FINO AL 2 GENNAIO 2023

Dans le village



FÊTE FORAINE

FINO ALL'8 GENNAIO 2023

Place du Centenaire

3 avenue Jean Mermoz



SAINT MARTIN VESUBIE

SOIRÉE FLUO – GRIMPE DANS LE NOIR

Martedì 27 dicembre 2022 dalle 19 alle 22:30.

Vesubia Mountain Park

Allée du Docteur Fulconis



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

PRESEPE GIGANTE

FINO AL 10 GENNAIO 2023

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Chiuso sabato e domenica.

Mostra di giganteschi santon provenzali su scene di vita quotidiana.

Foyer de l'Auditorium

La Citadelle



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert