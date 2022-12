Il Natale è anche a Marineland con i nuovi spettacoli di orche e delfini

Visitare il più grande zoo marino d'Europa durante le vacanze di Natale è regalarsi una magnifica vacanza incantata.

Marineland: un nuovo spettacolo natalizio con i delfini per comprendere la capacità di pescare e con i leoni marini

La dolcezza della Costa Azzurra permette di godere di momenti ancora più privilegiati con gli animali, lontano dal trambusto dell'estate.

"Happy feet, the 5D experience" è proposta per tutti i giorni in italiano dalle 13:45 al cinema di Marineland (nei pressi delle orche assassine). Marineland Côte d'Azur è anche la possibilità di lasciarsi stupire dalla magia delle orche assassine, è sorridere dall'andatura impacciata dei pinguini, è immergersi nell'affascinante mondo degli squali grazie ad un tunnel di 30 m di lungo. È anche l'occasione per scoprire la bellezza e la fragilità degli oceani e delle specie che li abitano grazie a 9 attività educative proposte al ritmo del viaggio: foche, pinguini, squali, tartarughe marine, leoni marini di Steller...

Con i suoi “Animal Encounters”, Marineland regala momenti indimenticabili con delfini e orche assassine (attività unica nell'Europa continentale). Potrai ammirare da vicino questi straordinari animali marini e vivere momenti sempre ricchi di emozioni. Approfitta di istantanee privilegiate in un piccolo comitato a contatto con animali questi con attitudini eccezionali e i loro guaritori. Questi specialisti di animali marini ti permettono di imparare molto di più su queste specie e il mondo marino. Queste 2 attività opzionali richiedono che tu sia più alto di 1,2 m.

Babbo Natale è diventato il figlio di Marineland per consentire di conservare le foto ricordo di questi momenti fuori dal tempo in famiglia o tra amici.

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 Chiusura serale 1 gennaio 2023, riapertura 4 febbraio 2023.

www.marineland.fr