Nizza, il “grande” rugby dà l’appuntamento in…Place Garibaldi

Potrebbe sembrare una novità di poco conto, una delle tante strutture che si trovano a Nizza, invece non lo é.

La grande scritta rossa “Nice”, che sovrasta la scritta “Coupe du monde rugby France 2023”, posizionata in Place Garibaldi, non serve solo a “lanciare” un grande evento in calendario dal 16 al 24 settembre 2023, quando l’Allianz Riviera ospiterà quattro incontri della Coppa del Mondo di Rugby, ma va ben oltre.

La città sta cambiando la propria strategia turistica e si affida a grandi eventi sportivi e la Coppa del Mondo è uno di questi, assieme con la Coppa del Mondo di Ironman e l’arrivo dell’ultima tappa del Tour de France.

La struttura posizionata in Place Garibaldi, dove anche la statua dell’eroe dei due mondi è stata messa a nuovo, ha una funzione di testimonianza della scelta del “grande sport” operata dalla città ed è destinata a diventare uno dei punti più fotografati della città.