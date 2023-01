Nizza, nuova tappa dell’estensione della Promenade du Paillon, tocca alle piante

Il progetto “Promenade du Paillon saison 2” entra in una fase decisiva con l'acquisto e la coltivazione delle piante destinate ad essere ospitate lungo il prolungamento della “coulée verte”.

Con i suoi 8 ettari di spazi verdi aggiuntivi nel cuore della città, la realizzazione della Promenade du Paillon stagione 2 è un elemento importante del piano di sicurezza climatica di Nizza, che consiste in particolare nell'adattare gli spazi urbani per combattere le isole di calore e rendere permeabile il suolo per essere in grado di affrontare gli episodi di forti piogge.

Le misurazioni e la comparazione delle aree mineralizzate e degli spazi verdi, effettuate la scorsa estate, hanno permesso di registrare differenze di temperatura significative: si passa dai 25,6° misurati a terra sulla Promenade du Paillon ai 50,6° sull’Esplanade Delattre de Tassigny, a dimostrazione degli effetti concreti del rinverdimento.

La rimozione degli edifici che creano "strade canyon" favorevoli alla concentrazione di inquinanti e la piantumazione di una nuova foresta urbana produrrà un contrasto di temperatura con il resto della città e genererà brezze termiche rinfrescanti, contribuendo così a combattere le ondate di calore che probabilmente aumenteranno ulteriormente nei prossimi anni.

La creazione di spazi verdi ha, inoltre, un impatto diretto sulla qualità di vita e riflessi diretti sulle malattie cardiovascolari.

Il prolungamento della Promenade du Paillon eviterà l'emissione di 1740 tonnellate di CO2 ogni anno e rafforzerà la biodiversità del territorio attraverso la creazione di nuovi suoli.

In totale, saranno piantati più di 1.500 alberi, sull’estensione della Promenade du Paillon, con più specie che rispettano sotto tutti gli aspetti i criteri ecosistemici: Eucalipto, Gleditsia, Jacaranda, Magnolia, Paulownia, Pini e Querce.

Il gran numero di piante è spiegato dalla particolarità del progetto e dall'estensione delle piante oltre il parco, alle facciate degli edifici su entrambi i lati del giardino.

n questa fase, la sfida è la selezione dei soggetti più belli e delle migliori essenze da parte di esperti.

Dopo le necessarie fasi di sviluppo, le prime piante saranno piantumate nel 2024.