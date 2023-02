Nizza, la “foresta urbana” in tutto il suo splendore (Foto)

Vue Parc (c) Alexandre Chemetoff et associés

Nuove immagini, diffuse dalla città di Nizza, danno un’idea di come si presenterà l’estensione della Promenade du Paillon che creerà una vera e propria foresta urbana nel cuore della città unendo il mare alla Fiera di Nizza ed alla zona nella quale il Paillon scorre in superficie.

Migliaia di alberi e alcuni giardini “isolati” dai flussi di passanti per consentire di vivere in tranquillità la foresta urbana dedicandosi alla lettura, allo studio o al gioco. Percorsi al fresco anche nel pieno dell’estate.

Belvédère de la Bourgada (c) Alexandre Chemetoff et associés

Le immagini danno l’idea di come si trasformerà, non solo in senso longitudinale, un’area ora occupata dall’Acropolis e, fino ad alcuni mesi fa, anche dal Teatro Nazionale, ora demolito.

La “forêt urbaine de Nice” si allargherà anche (nella zona ora occupata dall’Acropolis) verso i due corsi laterali, Boulevard Risso e Avenue Gallieni, coinvolgendo le facciate delle case e rendendo utilizzabili i due marciapiedi che ospiteranno dehors e tavolini esterni.

Vue Boulevard Risso (c) Alexandre Chemetoff et associés

E’ stato calcolato che l’attuale conformazione dell’area destinata a trasformarsi nel prolungamento della Promenade du Paillon produce ogni anno 17 mila tonnellate di anidride carbonica: un numero solo dà l’idea del beneficio.

Uno studio inglese ha valutato in 15 mila le persone decedute in Europa a causa della calura estiva nel 2022 e che almeno 6 mila di queste sarebbero vive se la vegetalizzazione della loro città fosse stata maggiore.

Vue Acropolis (c) Alexandre Chemetoff et associés

A marzo dovrebbe iniziare la demolizione dell’Acropolis, grande stabile edificato sopra il corso del Paillon: contro l’esecuzione di questi lavori è preannunciata una manifestazione di protesta organizzata dal deputato nizzardo Ciotti.

In seguito verrà sistemato l’ingresso della Biblioteca Nucéra e nel 2025 la nuova “foresta urbana” dovrebbe essere inaugurata.