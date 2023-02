Recensioni online sui datori di lavoro: come funziona il servizio di GoWork

Oggi su Internet si può trovare di tutto, e le recensioni rappresentano le più diffuse in assoluto. Il web, infatti, è oramai diventato un autentico contenitore di informazioni, utili non solo ai consumatori, ma anche a chi cerca un lavoro. E alcuni siti offrono un servizio molto particolare: consentono, nello specifico, di lasciare delle recensioni sulle aziende, per aiutare i professionisti a capire il livello di qualità delle imprese recensite. GoWork, fra le altre cose, fa proprio questo.

Cos'è GoWork e come funziona questa piattaforma online?

GoWork è una piattaforma che, nel corso degli anni, ha scelto di specializzarsi nel settore delle recensioni sui datori di lavoro. Si tratta, nello specifico, di uno spazio all'interno del quale i professionisti e i dipendenti possono esprimere i loro pareri sulle aziende. Può dunque capitare di leggere opinioni negative o positive, insieme ai messaggi degli utenti che chiedono maggiori informazioni in merito a diversi aspetti dell'azienda. Il meccanismo, dunque, non è affatto complicato: anzi, è talmente semplice da rendere immediato il reperimento di tutte le info che si cercano.

La struttura del sito è simile a quella dei forum. Infatti, ogni pagina dedicata ad un'azienda diventa un luogo virtuale all'interno del quale si discute di essa. Dunque uno spazio dove si sviluppa un vero e proprio dialogo che può coinvolgere i dipendenti, il datore di lavoro, i clienti e anche coloro che cercano informazioni sui colloqui, giusto per fare un altro esempio pratico. In altre parole, si crea un "botta e risposta" dove ognuno esprime il proprio parere, dal trattamento economico fino ad arrivare alle possibilità di fare carriera, o alla modalità di svolgimento dei colloqui.

Altre informazioni utili sulla piattaforma GoWork

GoWork ha alcune caratteristiche che la rendono speciale, e che meritano di essere approfondite. Per fare un primo esempio pratico, gli utenti hanno la garanzia del completo anonimato: in sintesi, chiunque può scrivere sulla pagina di un'azienda la propria opinione, senza effettuare il login e dunque senza lasciare i propri dati personali. Si tratta ovviamente di un punto focale, per due motivi: il dipendente non rischia ritorsioni, e il lettore ha la certezza di leggere informazioni vere e scritte da chi ha avuto modo di conoscere da vicino quell'azienda.

Ovviamente i moderatori controllano i messaggi, prima di pubblicarli, così da garantire la presenza di un luogo di discussione sano e privo di qualsiasi elemento di tossicità. Inoltre, chi frequenta questo sito può anche trovare un sistema di rating per le aziende, in stelle, basato ovviamente sulle recensioni lasciate dagli utenti, dai clienti e dai dipendenti nei confronti del proprio datore di lavoro.

Qual è l'obiettivo di GoWork?

L'obiettivo di questo servizio è facile da comprendere: creare uno spazio condiviso dove le persone possano esprimere i loro pareri in ambito professionale, così da fare chiarezza sulla loro situazione lavorativa. Commento dopo commento, si ha la speranza che insieme si possano cambiare le cose, ad esempio spingendo le aziende a proporre stipendi in linea con il mercato e le competenze dei dipendenti.