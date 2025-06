Monaco Marine in Via di Acquisizione: Safe Harbor Marinas Interessata

Monaco Marine, la società che gestisce nove cantieri navali tra Marsiglia e Monaco nella regione PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), potrebbe presto essere acquisita da Safe Harbor Marinas. Le due parti hanno infatti avviato negoziazioni esclusive per definire i termini dell'accordo.

Monaco Marine in Negoziato Esclusivo per l'Acquisizione da Parte del Colosso Americano Safe Harbor Marinas

Una notizia che, pur non essendo un "tsunami", potrebbe scuotere il mondo della nautica da diporto: Monaco Marine, fondata nel 1995 da Michel Ducros, potrebbe presto passare sotto il controllo di Safe Harbor Marinas. Quest'ultimo è un gigante americano che vanta la proprietà e la gestione di ben 139 marine e cantieri navali tra gli Stati Uniti e i Caraibi.

Sebbene l'accordo non sia ancora siglato, le due parti sono entrate in negoziazioni esclusive lo scorso 12 giugno. Un comunicato stampa diffuso lo stesso giorno ha confermato che l'obiettivo è l'"acquisizione del 100% del capitale di Monaco Marine SA da parte di Safe Harbor Marinas".

Una Mossa Strategica per l'Espansione in Europa

Per il gruppo americano, questa operazione rappresenta un'opportunità significativa per espandersi in Europa, e in particolare nel Mediterraneo, dove il mercato dello yachting sta vivendo una crescita sostenuta. Tuttavia, per conoscere i dettagli delle negoziazioni, inclusa la cifra di vendita, bisognerà attendere la concretizzazione dell'accordo. Come spesso accade durante le trattative esclusive, la massima discrezione è d'obbligo.

Un ultimo, ma cruciale, dettaglio: l'operazione potrà essere finalizzata solo dopo la consultazione con i rappresentanti del personale.