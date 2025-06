Calcio. Il Nizza cede il difensore Mattia Viti alla Fiorentina

Il Nizza saluta Mattia Viti, che lascia la Costa Azzurra per fare ritorno in Italia: il difensore classe 2002 passerà alla Fiorentina con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita.

Mattia Viti: un arrivo tra belle speranze culminato con vari prestiti in Italia

Arrivato in Ligue 1 con grandi aspettative, Viti non è riuscito a imporsi stabilmente nella formazione francese, accumulando pochi minuti e trovando spazio solo a tratti. Dopo le parentesi non brillanti anche a Sassuolo ed Empoli, il club rossonero ha deciso di favorire una nuova opportunità per il giovane centrale italiano.

Viti alla Fiorentina, occasione per Nizza e giocatore

Per il Nizza si tratta di un’operazione che consente di alleggerire la rosa e puntare su profili diversi, mentre per Viti rappresenta la possibilità concreta di rilanciarsi in un ambiente ambizioso come quello viola. Ora toccherà a lui dimostrare il proprio valore.