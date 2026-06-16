Mondiali 2026 e orologi sportivi, Paolo Cattin: “Cronografi, GMT e diver raccontano ancora il mito della performance”

La FIFA World Cup 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada, con 48 squadre e 104 partite, offre una chiave di lettura particolarmente interessante per osservare il rapporto tra sport, tempo, viaggio e rappresentazione sociale. Il calcio è lo sport più globale, popolare e mediatico del pianeta, muove passioni collettive, economie, identità nazionali, narrazioni televisive e digitali. Ogni partita vive dentro una grammatica del tempo che sono i novanta minuti, il recupero, l’attesa del fischio finale, la gestione dei secondi, l’istante del gol, il tempo supplementare, la pressione psicologica del rigore. Il Mondiale diventa così un’occasione per riflettere sul ruolo dell’orologeria sportiva, che da decenni traduce la performance in oggetti di precisione, estetica e riconoscibilità.

Cronografi, GMT, diver e modelli professionali nati per il mare, il viaggio, la velocità o l’esplorazione continuano a occupare un posto centrale nell’immaginario dell’orologeria di lusso. Anche quando non vengono più utilizzati per una necessità tecnica quotidiana, mantengono una forza simbolica evidente perchè raccontano controllo, disciplina, desiderio di superare un limite. È questa la ragione per cui molti orologi sportivi sono diventati status symbol anche lontano dal campo, dalla pista o dall’oceano.

Secondo Paolo Cattin, esperto di alta orologeria e punto di riferimento nel mercato degli orologi da collezione, il cronografo resta la complicazione sportiva per eccellenza. “Il cronografo è l’orologio della misurazione sportiva perché nasce attorno a un’idea semplice e potentissima, trasformare il tempo in prestazione. Misura un gesto, una prova, una distanza, misura una soglia psicologica. È per questo che continua ad avere fascino anche quando nessuno lo utilizza davvero per cronometrare una gara. Indossarlo significa portare al polso un’idea di velocità, precisione e competizione”, afferma Cattin.

Il Mondiale 2026 sarà anche il torneo del viaggio globale, tre Paesi ospitanti, fusi orari diversi, tifosi in movimento, squadre che attraversano città e confini, media internazionali connessi in tempo reale e il GMT diventa uno degli orologi più coerenti con lo spirito della competizione. Nato per accompagnare chi viaggia e deve leggere più orari contemporaneamente, oggi il GMT è entrato nell’immaginario del professionista internazionale, del collezionista cosmopolita, dell’uomo abituato a muoversi tra aeroporti, capitali, appuntamenti e mercati.

“Il GMT è l’orologio del mondo connesso. Se il cronografo parla alla performance, il GMT parla al viaggio, alla mobilità, alla capacità di abitare più luoghi nello stesso momento. Un Mondiale distribuito tra Stati Uniti, Messico e Canada racconta perfettamente questa dimensione, lo sport come linguaggio globale, il tempo come coordinata internazionale, l’orologio come segno di appartenenza a una cultura del movimento”, spiega Paolo Cattin.

Accanto ai cronografi e ai GMT, anche i diver conservano un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immaginario sportivo. Pur nascendo come strumenti professionali per l’immersione, sono diventati negli anni alcuni tra gli orologi più indossati nella vita quotidiana. La loro estetica robusta, la lunetta girevole, la leggibilità immediata, la resistenza all’acqua e la percezione di affidabilità li hanno resi modelli trasversali, capaci di dialogare sia con l’ambiente sportivo sia con l’eleganza informale. Il diver, più di altri, ha dimostrato che un orologio tecnico può diventare icona di stile.

“Il diver è forse l’esempio più evidente di come l’orologeria sportiva abbia superato la funzione originaria. Nasce come strumento, diventa oggetto di stile, poi si trasforma in codice sociale. Chi indossa un diver spesso non si immerge, ma comunica solidità, concretezza, familiarità con un’estetica professionale. È un orologio che trasmette affidabilità prima ancora di essere letto”, osserva Paolo Cattin.

Il calcio, con la sua enorme forza popolare, ha avuto negli ultimi anni un rapporto crescente con il lusso, soprattutto attraverso calciatori diventati ambassador, collezionisti, icone di moda e protagonisti dei social media. Gli spogliatoi, gli arrivi allo stadio, le premiazioni e i contenuti digitali hanno trasformato molti campioni in amplificatori di gusto. L’orologio non appare più soltanto nelle campagne pubblicitarie tradizionali, ma entra nella narrazione visiva dell’atleta, al polso durante un’intervista, in un viaggio, a bordo campo, nella vita privata esposta al pubblico. C’è poi una riflessione più sottile, legata al posizionamento dei grandi marchi. Rolex, considerato da molti il re degli orologi, ha costruito storicamente il proprio immaginario sportivo attorno a discipline come tennis, golf, vela, equitazione e motori. La stessa maison indica tra le discipline sostenute equitazione, golf, tennis, vela e sport automobilistici ed è una scelta di linguaggio, prima ancora che di marketing. Il calcio parla a masse immense, con una componente passionale, popolare, identitaria e talvolta tribale. Tennis e golf, al contrario, rimandano più direttamente a codici di eleganza, continuità, controllo, ritualità, precisione e prestigio internazionale.

“Rolex non ha mai avuto bisogno di inseguire lo sport più popolare per costruire autorevolezza. Ha scelto sport che comunicano durata, disciplina, misura, tradizione e prestigio. Il calcio è straordinario perché appartiene a tutti, ma proprio questa dimensione così ampia e passionale lo rende diverso da discipline come il tennis o il golf, dove il gesto atletico si lega a un codice più rarefatto, più vicino all’idea classica del lusso”, sottolinea Paolo Cattin.

Questa distanza non riduce il valore del calcio, anzi ne conferma la natura unica. Il lusso, però, seleziona con attenzione i territori simbolici nei quali collocarsi. Alcuni brand possono trovare nel calcio una piattaforma ideale per parlare a una platea globale, giovane e trasversale. Altri preferiscono discipline che evocano continuità, controllo e prestigio meno esposto all’eccesso emotivo. La differenza sta nel tipo di valori che un marchio vuole associare al proprio nome. “Ogni sport produce un immaginario diverso. Il calcio è energia collettiva, il tennis è concentrazione individuale, il golf è ritualità e precisione, la vela è dominio dell’ambiente, i motori sono velocità e rischio controllato. L’orologeria di lusso vive proprio di queste associazioni perchè vende un sistema di valori. Per questo gli orologi sportivi continuano a essere così desiderati, perchè permettono di indossare una narrazione”, conclude Cattin.