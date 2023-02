Cannes: non solo “roba da pensionati”. La genialata multigenerazionale sulla Croisette (Foto)

La notizia, in sé, non è di quelle da meritare le prime pagine dei giornali: a Cannes, a pochi mesi dal Festival del Cinema, sulla Croisette, una “talpa gigante” sta scavando un tunnel di 2320 metri, ad una profondità che varia dai 7 ai 18 metri.

La tecnica è elevata: l’inquinamento prodotto, anche quello sonoro oltre a quello della viabilità è minimo. La finalità quella di posare nuove condotto per l’acqua piovana e per quella degli scarichi in sostituzione dell’attuale che ormai ha più di 100 anni.

Ma la “vera” notizia è la genialata che sta attirando le persone: quella di offrire dei veri e propri oblò sul cantiere, perché si possa osservare i lavori che procedono.

Roba da pensionati! E non vi sarebbe nulla di male ad assecondare la passione che accomuna moltissimi retraités a qualunque latitudine.

Il fatto è che…degli oblò ne approfittando anche i non pensionati, come ci mostrano le fotografie di Silvia Assin.

Insomma: una genialata multi generazionale, roba da sociologi!