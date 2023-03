Alpi Marittime, lotta allo spaccio di droghe, dati in forte crescita

Un anno di lotta alla droga, sempre più una piaga in Francia.

Il Prefetto delle Alpi Marittime ha diffuso i dati relativi all’intero Dipartimento e sono numeri che sottolineano come il fenomeno sia in crescita e generi anche una criminalità crescente.



Il volume dei sequestri di stupefacenti non lascia spazio al dubbio:

Sequestri di cannabis: +172,36% nel 2022 rispetto all’anno precedente e +108,93% rispetto al 2017.

Sequestri di cocaina: +73,12% in un anno e +8,71% dal 2017.



Il numero di sanzioni forfettarie penali (AFD) comminate ai consumatori di stupefacenti nel 2022 sono fortemente aumento: +6,45%.

I primi due mesi del 2023 non denotano cambi di rotta:

Sequestrati 37 kg di cocaina e 405 kg di resina di cannabis sequestrati con 136 persone arrestate, con un incremento del 17,24% rispetto al primo bimestre del 2022.

Sono state 620 le sanzioni forfettarie penali comminate (+56,96% rispetto al primo bimestre 2022).



Non migliore la situazione a livello nazionale .

In Francia, nel 2022, sono stati indagati 37.510 trafficanti di droga rispetto ai 35.829 del 2021, con una crescita del 4,7%.

Sono state effettuate quasi 15.160 operazioni di smantellamento dei posti di spaccio rispetto ai 5.849 del 2021 (+159%).

Attualmente la media delle operazioni eseguite ogni mese è di duemila rispetto alle 900 che venivano contabilizzate all'inizio del 2022.

Per quanto riguarda il consumo, il numero delle sanzioni forfettarie penali comminate è salito da 106.476 nel 2021 a 143.447 nel 2022 (+34%).

Da quando è stata istituita la sanzione forfettaria penale, più di 298.000 AFD sono stati redatti dalla polizia, tra cui 288.000 AFD per cannabis, 8.400 AFD per cocaina e 1.400 AFD per ecstasy.