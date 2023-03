Nizza: piacerà o no? Il “diamante” sta per brillare (Foto)

Ormai “Iconic” o “Diamante” che dir si voglia, il grande e avveniristico fabbricato che sta nascendo in Avenue de Thiers a fianco della stazione, è in fase di ultimazione.



Le grandi vetrate sono state quasi tutte posate e si sta per passare alle sistemazioni interne: secondo il cronoprogramma, peraltro modificato molte volte in questi anni, a fine estate i lavori dovrebbero essere conclusi.





In autunno, dunque, il pubblico potrebbe varcare le porte dell’enorme immobile destinato a cambiare la fisionomia del centro di Nizza, fra la stazione di Thiers e Avenue Jean Médecin.



La domanda che in molti si pongono è: piacerà o no? Sarà accettato positivamente o diventerà un simbolo negativo al pari del Meridien, l’hotel posto sulla Promenade des Anglais a fianco del Giardino Albert Ier che, secondo un sondaggio, è considerato dai nizzardi il “peggio” che la città possa offrire?



Ci vorrà del tempo per comprendere se il Diamante piacerà: al momento si sta rivelando un successo economico: è praticamente tutto affittato e gli alloggi delle aree circostanti crescono di valore.

Poi si vedrà…





Quando i lavori saranno ultimati, nascerà un nuovo complesso edilizio di circa 19 mila metri quadrati che ospiterà un hotel Hilton da 120 camere, 5 ristoranti, uno dei quali panoramico e 4.200 metri quadrati di uffici e negozi.



Destinato a diventare una nuova destinazione per residenti e turisti di Nizza, posto tra la stazione e avenue Jean Médecin, servito dal tram e dal treno, "ICONIC! "fa parte di una strategia globale per riqualificare il quartiere di Notre-Dame a sud e rilanciare il quartiere di Liberation a nord. Sarà anche un punto riferimento e rivitalizzazione della parte alta di Avenue Jean Médecin, contribuendo a riqualificare il quartiere della stazione.



Quella che proponiamo è una rassegna fotografica che illustra lo stato dei lavori ad oggi.