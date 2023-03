Cani, gatti, cavalli, pesci rossi, canarini, capre…una sfilata di animali sulla Promenade a Nizza

L’idea è di quelle destinate a piacere ed a indurre molte persone a partecipare: la percentuale di francesi che possiede un animale è molto alta e l’amore portato nei confronti non solo di cani e gatti è risaputo.

E allora…l’uovo di Colombo. Domenica 2 marzo 2022, alle 10, i possessori di animali (non solo cani a gatti), ma di tutti gli animali, dai pesci rossi in una boccia di vetro ai canarini nella gabbietta, dai cavalli alle capre e chi più ne ha ne metta, sono invitati a trovarsi sul Quai di Rauba Capeu, a fianco della struttura #IloveNice, per procedere con una marcia che percorrerà la Promenade des Anglais.

A sfilare gli animali assieme con i loro “amici” umani: nessun petardo, nessun rumore che possa spaventare, solo qualche gruppo folk per rallegrare la sfilata della quale i protagonisti assoluti saranno gli animali.

Saranno loro a “dare voce” alla sfilata, voluta dal Consigliere Municipale di Nizza Henry - Jean Servat con delega alla protezione degli animali.

Quest'anno la Marcia degli Animali potrà contare sulla presenza di due madrine d'eccezione nella persona di S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e Duchessa di Palermo e di sua sorella, S.A.R. Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Noto e Capri. Le due altezze reali, dirette discendenti di Luigi XIV, cugine del Re di Spagna e del Re dei Belgi, sono da diversi anni impegnate in numerose cause umanitarie come la tutela dell'ambiente, la lotta alla violenza sulle donne e protezione degli animali.



In occasione della Marche des Animaux sarà allestito un villaggio nel giardino Albert 1er, vicino al palco dell'orchestra, dalle 12,30 alle 17,30. Sul posto, sedici associazioni nazionali e locali presenteranno le loro azioni a favore della tutela degli animali.