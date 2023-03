Monaco: “A quale matrice date la vostra energia” il nuovo libro di Domizio Cipriani in libreria dal 12 Maggio

Opporsi allo stato di "zombie" mantenendo il contatto con il corpo, unendo il respiro alla meditazione per avvicinare l'uomo a un livello superiore dell'essere. Questo è il messaggio che Domizio Cipriani, Gran Priore Magistrale dell’Ordine dei Templari e docente presso l’Università Popolare di Quantum Psychology, vuole trasmettere attraverso il suo nuovo libro in libreria a partire dal 12 Maggio per Santelli editore.

https://santellionline.it/products/a-quale-matrice-date-la-vostra-energia

I media mainstream e i social media, la politica e gli interessi dell’economia finanziaria internazionale guidano il flusso delle informazioni al quale l’uomo contribuisce con la sua forza vitale. Produrre e consumare, seguire i desideri della massa e a questa uniformarsi: tutto questo sottrae energia all’individuo e lo disconnette dalla sua coscienza. Opporsi allo stato di “zombie” è possibile mantenendo il contatto con il corpo, unendo il respiro a una meditazione che, grazie a suoni e colori, avvicina l’uomo a un livello superiore dell’essere. Grazie alla pratica quotidiana degli esercizi contenuti in questo manuale si potrà giungere alla consapevolezza che non esiste scienza senza coscienza. La curiosità è il motore della crescita spirituale. Siamo i creatori del nostro futuro, in questo eterno momento presente. Siamo luce caduta sulla terra. Namaste.

L’ AUTORE

Domizio Cipriani è consulente finanziario internazionale e cintura nera in tre discipline di arti marziali. A 29 anni si trasferisce nel Principato di Monaco, ove nel 2010 viene nominato Gran Priore Magistrale dell’Ordine dei Templari. Il suo centro studi, l’Università Popolare di Quantum Psychology, propone un programma di studi superiori parificati per formare operatori nelle Scienze Quantistiche del Benessere.