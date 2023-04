Nizza: a tutta lena! Le grandi opere avanzano (Foto)

Tre grandi opere avanzano a pieno ritmo con una capacità gestionale da fare invidia.

Sono iniziati i lavori di “demolizione intelligente” di parte dell’ex Ospedale Saint Roch destinato a trasformarsi in sede di tutte le forze di polizia operanti in città.

Alcune delle foto a corredo di questo articolo mostrano i lavori di demolizione di uno dei padiglioni del vecchio nosocomio: il materiale oggetto di demolizione viene poi in larga parte recuperato dopo essere stato differenziato.

Le modalità con le quali viene attuata la demolizione, a piccole parti, preserva il più possibile l’ambiente circostante dove è anche situata una scuola.



Dall’altra parte della città, il cantiere che prevede il prolungamento della Voie Mathis (conosciuta anche come sopraelevata o Voie Rapide) fino a giungere all’autostrada è a buon punto. Il tunnel destinato a cambiare la vita a molte migliaia di persone, che ogni giorno percorrono la strada nei due sensi, sarà consegnato entro la fine del prossimo anno, mentre il termine dei lavori con il completamento del secondo lotto terminerà nel 2026.

Si calcola che almeno 13 mila veicoli “spariranno” dalla superficie per essere inghiottiti dal tunnel con un miglioramento “epocale” della situazione ed una enorme riduzione dei tempi di percorrenza di un percorso che, dall’attualmente, nelle ore di punta, si trasforma in una Via Crucis.





Infine il prolungamento della Promenade du Paillon fino al palazzo che attualmente ospita la fiera: il tribunale ha respinto, nei giorni scorsi, l’ennesimo ricorso volto a bloccare la demolizione dell’Acropolis e gli interventi proseguono.

L’ex Teatro nazionale di Nizza già non c’è più, ora toccherà all’Acropolis, un sospiro di sollievo anche in considerazione del fatto che nel suo sottosuolo “corre” il Paillon: un corso d’acqua con un enorme palazzo sopra di sé, di che non stare tranquilli in tempo di modifiche climatiche.