Il cuore e l’anima: foto “dentro” (Foto)

La città, i villaggi, i borghi, le donne, gli uomini, i bambini, le professioni, le circostanze, i momenti importanti e quelli che ci si scorderà presto: ogni istante della vita riserva qualcosa di particolare.

L’importante è coglierlo, fermarlo con un clic e proporlo agli “altri”: a chi ha fretta, a chi non si accorge del prossimo, a chi viaggia senza conoscere, a chi non vuole, a chi non può.

Ma anche a chi guarda ed impara, a chi crede nel domani, ha chi ha fiducia, a chi affronta il contingente, a chi sa di avere negli altri un amico, un prossimo e non un estraneo.

E poi i luoghi, i particolari, i colori di un territorio che invoglia ad essere visitato e che merita di essere conosciuto.

Foto “dentro” che trasmettono il cuore e l’anima di un territorio.





Quelle che proponiamo oggi sono di Silvia Assin e sono state scattate nel Vieux Nice percorrendo una delle sue strade più suggestive, la Rue Droite.

Fra le tante boutiques, le gallerie d’arte, i musei e le vecchie costruzione ricche di pathos, l’obiettivo di Silvia Assin scava nei volti e negli atteggiamenti delle persone che percorrono la stretta via rivelando il proprio stato d’animo.