Nizza, annullata la Fête du Château fra mille polemiche (Foto)

La Fête du Château, momento nel quale la sinistra della Costa Azzurra trovava un momento di coesione e di incontro, è stata cancellata dagli organizzatori che si sono detti non in grado, per ragioni di tempo, di mettere a punto una manifestazione che, da sempre, si svolge a Nizza l’ultimo fine settimana di giugno.

L’organizzazione della Festa è affidata al Partito Comunista: quest’anno vi è stato, dopo un congresso molto animato, il cambio della guardia e i responsabili del movimento dicono di non essere stati messi nelle condizioni di poter organizzare la manifestazione.

La Fête du Château, al pari delle Feste dell’Unità italiane, aveva sempre saputo richiamare migliaia di persone per le opportunità musicali, teatrali ed enogastronomiche che offriva.

Fino ad ora la Fête, la cui prima edizione risale al 1946, aveva subito due soli annullamenti: nel 2017, l’anno dopo l’attentato sulla Promenade, per motivi di sicurezza e nel 2020 causa della pandemia: lo stop di quest’anno giunge inaspettato e le critiche piovono, da tutte le parti.

La dirigenza del PCF assicura che nel 2024 la festa tornerà ad animare la Collina del Castello, ma sono in molti a condannare la decisione.

In un anno segnato dalle manifestazioni dopo la riforma delle pensioni, con l’inflazione che infiamma i prezzi e mette in difficoltà le famiglie, a meno di dodici mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, la cancellazione della festa appare discutibile.