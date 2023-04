Ami la carne ma hai poco tempo per cucinare? Scegli i "Cotti" di Casa Serra

Dai pascoli dell’Astigiano a casa tua. Casa Serra, un Eco resort & spa, ubicato nelle campagne astigiane, è anche azienda agricola, che si occupa di allevamento di bovini allo stato brado: l’azienda gestisce in prima persona l’intera filiera, dalla riproduzione all’allevamento, alla vendita della carne direttamente ai clienti.

Casa Serra propone una serie di piatti di carne piemontese di qualità, già pronti, ideali per chi vuole prodotti genuini, ma non ha tempo per cucinare o per chi ha ospiti improvvisi che desidera stupire, con sconti del 10% fino al 30 aprile!

Tante le ricette a base di carne grass-fed: rolata farcita, arrosto, spezzatino al sugo di pomodoro, patate e carote, senza dimenticare il Re ragù, per portare in tavola il profumo della tradizione in qualsiasi momento.

Ogni taglio di carne è confezionato “sottovuoto skin”, per mantenere al massimo la qualità della carne.

Consegna a domicilio in tutta Italia, spedizione refrigerata. Approfittane ora: https://www.casaserra.it/vendita.../secondi-piatti-di-carne/

Casa Serra

Frazione Montegrosso 98,

0141-295172

info@casaserra.it