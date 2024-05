Gran Premio di Monaco F1: Monte-Carlo Société des Bains de Mer in pole position

Partner storico dell'Automobile Club di Monaco, Monte-Carlo Société des Bains de Mer è nel cuore del Gran Premio di Monaco dal 1929. Con i suoi stabilimenti iconici e i suoi nuovi indirizzi, il Gruppo offre i migliori luoghi per vivere l'evento in immersione totale! Pranzo di fronte alla gara, fare festa nell'atmosfera frenetica di un week-end fuori dal comune: dal 24 al 26 maggio, Monte-Carlo Société des Bains de Mer vi trascina nella leggen

Pranzo in prima fila

Con il 10% del circuito in terra SBM, gli stabilimenti del Gruppo offrono una delle esperienze più belle, pranzare nel cuore della gara, con le migliori viste sul circuito.



Gli indirizzi da non perdere

All'Hôtel de Paris Monte-Carlo: il Louis XV-Alain Ducasse e la sua terrazza, terrazza della Salle Empire e del Bar Américain, Le Grill, o ancora Em Sherif Monte-Carlo, aperto a pranzo per l'occasione dal 24 al 26 maggio.

I nuovi «hot spot»

Le nuove terrazze del Café de Paris Monte-Carlo, situata al primo piano dello stabilimento, con vista mozzafiato sulla Place du Casino, e quella di Amazónico Monte-Carlo, un piano sopra, sul suo roof top con un panorama a 360 gradi, aperto anche a pranzo nei tre giorni del Gran Premio.



Trova tutti i menu e le tariffe dei ristoranti: Inspiration Grand Prix 2024 (monte-Carlo.com)

Festeggiare fino alla fine della notte

Se la gara finisce, la festa si prolunga fino all'alba. Gli stabilimenti notturni di Monte-Carlo SBM si mettono in sintonia con il Grand Prix. A cominciare dal Jimmy'z Monte-Carlo e dalla sua programmazione eccezionale, con l'arrivo dell'Adriatico, Blondish + DIPLO, Alec Monopoly e Black Coffee, stelle dell'elettronica. La pista del ballo leggendario prenderà fuoco. Programmazione Jimmy'z Grand Prix 2024 a Monaco | Monte-Carlo Société des Bains de Mer (montecarlosbm.com)



Per quanto riguarda Amazónico Monte-Carlo, i ritmi saranno più «electro-picaux», con i set di tribal house di DJ Melé e DJ Hugel. Da non perdere la «Battaglia dei Residenti», con i DJ residenti di Amazónico Dubai e Londra, che si affronteranno in un «back to back» indimenticabile. Chi sarà il re della giungla?

Programmazione Grand Prix - Amazónico Monte-Carlo | Monte-Carlo Société des Bains de Mer (montecarlosbm.com)



COYA Monte-Carlo, Buddha-Bar Monte-Carlo, la Rascasse e il Blue Gin saranno anche al centro della festa, per un weekend fuori dal comune!

Serate Gran Premio di Monaco: Gli Indirizzi Dove Fare la Festa | Société des Bains de Mer Monte-Carlo (montecarlosbm.com)



Programmazione di Nightlife

Jimmy'z Monte-Carlo, 26 a.C. Princesse Grace, 98000 Monaco

24 maggio: Adriatico/ 25 maggio: Blondish + DIPLO/ 26 maggio: Alec Monopoly (warm up) + BLACK COFFEE

Prenotazioni al +377 6 80 86 21 08



Amazonico Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco

24 maggio: DJ Melé/ 25 maggio: DJ Hugel/ 26 maggio: Battaglia dei Residenti

Prenotazioni al +377 98 06 14 14



COYA Monte-Carlo, 26 av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Aperto da mercoledì a domenica dalle 19:30 alle 02:00

Informazioni al +377 98 06 20 20



Buddha-Bar Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco

Aperto dal martedì al sabato dalle 18 alle 2

Informazioni al +377 98 06 19 19