Una grande “prima volta”. Il Ballet Nice Méditerranée alla prova di Cenerentola

Per la prima volta "Cenerentola" (Cendrillon) entra a far parte del repertorio del Ballet Nice Méditerranée che proporrà 6 recite a partire da sabato 22 aprile 2023.

Come raccontare Cenerentola, una storia che tutti conoscono a memoria e di cui esistono, oltre alle versioni “ufficiali” di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, diverse centinaia di varianti?



Come dimenticare il rullo compressore della Disney senza cadere in una drammaturgia dolorosa e torturata all'eccesso? Come entrare nella Storia della Danza che ha già consacrato il balletto emblematico di Maguy Marin?

Le difficoltà sono notevoli, eppure è questa la sfida che Thierry Malandain ha brillantemente raccolto con la “sua” Cenerentola che alterna oscurità e leggerezza.

La capacità del coreografo è stata quella di comprendere il destino universale del più famoso degli orfani. Chi non si è preoccupato di crescere, di diventare adulto, di non essere amato o di finire abbandonato per diventare nient'altro che un "mucchietto di cenere"?

Cenerentola è assalita dai dubbi che tormentano tutti noi. Attraverso le sue domande e le risposte che saprà trovare, uscirà dalla sua sfera di vetro e diventerà una donna.

Come? Grazie all’amore, ovviamente. Thierry Malandain ne ha fatto l'ingrediente principale del suo balletto senza mai cadere nel sentimentalismo. Il risultato è un'opera insieme sobria e potente, a volte anche comica, che coinvolge per tutto lo spettacolo.

Cendrillon

Coreografia Thierry Malandain

Musica Sergei Prokof'ev

Ballet Nice Méditerranée



Spettacoli :

22 aprile ore 20

23 aprile ore 15

26 aprile ore 20

27 aprile ore 20

28 aprile ore 20

29 aprile ore 20



Tariffe: da 10 euro a 32 euro, è possibile prenotare cliccando qui https://opera-nice.notre-billetterie.org/billets?optnav=css&seance=2746



Gli spettacoli saranno proposti all’Opéra che si trova nel Vieux Nice in Rue Saint François de Paule 4.