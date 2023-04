"Elemental", l'ultima film della Pixar chiude il 76° Festival di Cannes

Sarà "Elemental", del regista Peter Sohn, il film di chiusura del 76° Festival di Cannes. L'ultima opera della Pixar Animation Studios sarà proiettata in prima mondiale fuori concorso il 27 maggio, per poi uscire nelle sale americane il 16 giugno e in quelle francesi il 21 giugno.

La trama

Ad Element City, fuoco, acqua, terra e aria vivono in perfetta armonia. E' qui che abitano anche Ember, una giovane donna con una forte personalità, e Wade, un ragazzo sentimentale e amante del divertimento. La loro amicizia sfida le convenzioni. "E' una gioia ed un onore - ha commentato Pete Docter, Chief Officer di Pixar - tornare sulla Croisette. "Elemental" è divertente, pieno di cuore e splendido da vedere". "E' stato creato - ha aggiunto - per essere visto dal pubblico sul grande schermo e sono felice che venga presentato in anteprima mondiale a Cannes".

4° film della Pixar a Cannes

Nella versione francese a doppiare i personaggi sono due star, Adèle Exarchopoulos (Ember) e Vincent Lacoste (Wade). "Elemental" è la quarta pellicola del Pixar Animation Studios presentata sulla Croisette, dopo "Up", "Inside Out" e "Soul".