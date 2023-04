Il 30 aprile si corre la mezza maratona di Nizza: è ancora possibile iscriversi

Chi lo desidera può ancora iscriversi: domenica 30 sulla Promenade des Anglais si correrà la trentunesima edizione della semi-marathon de Nice: è possibile registrarsi, on line.

Le “distanze” sono tali da essere a portata un po’ di tutti: si va dai 5 Km fino alla misura classica dei 21,1 Km, oltre ad opportunità per i bambini e le famiglie: una vera fedsta di sport.

Top 10 delle più grandi mezze maratone francesi a Nizza! Ogni anno, migliaia di corridori provenienti da tutto il paese e da tutto il mondo si trovano sulla Prom' per correre la Mezza Maratona Internazionale di Nizza. In questa cornice eccezionale, è possibile scegliere la “propria” mezza maratona: 21,1 km, la distanza regina, 10 km e 5 km senza dimenticare le corse per famiglie e bambini.