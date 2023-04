L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 28 aprile

ARIETE: Sotto l’egida della Luna, che il 20 aprile si fa nuova nella vostra costellazione, apparirete agitati ma a ritemprarvi giungeranno una notiziola rinfrancante, un recupero di scarseggiante energia, la constatazione di un’amicizia sincera o un invito assai gradito. Fidatevi inoltre del sesto senso nell’inquadrare dei tipi sornioni, concedetevi una dolce follia, fatevi un regalino, evadete da una routine attanagliante e frequentate gente allegra. Puntatine ai monti o al mare.

TORO: Se una rinuncia serve a spronare e agevolare chi vi sta a cuore varrà effettivamente la pena compierla senza pentimenti, rimpianti o rimorsi. Per successivi versi non esitate a domandare ad un confidente di fiancheggiarvi nel dissipare un dilemma o risolvere una delicata questione privata. Esborsi non preventivati o conti salati coglieranno alla sprovvista mentre, per successivi versi, dopo aver superato una prova tirerete un respiro di sollievo. Martedì gongolante.

GEMELLI: Fare buon viso a cattivo gioco rendesi indispensabile al fine di non altercare così come vi toccherà rinunciare a qualcosina, sopportare un essere barboso, contrastare una mini avversità, farvi quattro conti in tasca prima di spendere, sistemare un aggeggio malfunzionante, curare un acciacchino, aiutare un soggetto in difficoltà. Una notizia vi lascerà altresì di baccalà! Sole permettendo domenica o martedì ideate un viaggetto, una passeggiata o una grigliata.

CANCRO: Mai niente è come sembra, né nelle cose né nelle persone, ragion per cui andate in fondo ad una faccenda dove non ve la si conta giusta, non riponete fiducia in chi la tradirebbe e siate irremovibili su una richiesta da non revocare! Avrete altresì modo di rivedere un’amica, togliervi uno sfizio, assaporare attimi intensi o concludere un piccolo affare. Un figlio invece andrà pungolato in un attimo di défaillance. Se in vena parteciperete ad uno spettacolo o a una cena.

LEONE: Essendo l’ora della riscossa datevi una smossa affinché ciò che non aggrada prenda una piega diversa perché dipenderà molto anche da voi accampare diritti e farvi rispettare! In concomitanza apprestatevi a delle incredibili novelle, una donna da appoggiare, tante cosine da sistemare e faccende da inquadrare. In famiglia non mancheranno dei parapiglia mentre in campo sentimentale, senza più posticipare, dovrete compiere una scelta. Martedì festaiolo.

VERGINE: Tenderete ad essere insofferenti, fiacchi, nervosetti, pronti ad inalberarvi e ad andare a cercare il pelo nell’uovo… Ma trattasi probabilmente di un atteggiamento dovuto alla situazione che state vivendo e al non capire esattamente che cosa vi attenda prossimamente. In questo delicato momento abbisognate di un po’ di tranquillità ma con Saturno opposto risulterà arduo affrontare il tran tran con la consueta vivacità. Occhio a non smarrire oggetti o documenti.

BILANCIA: Pazzerella la stagione, pazzerelle le persone che incrocerete o con cui tratterete al punto di considerare la normalità un optional… Vi capiterà pure di ricevere una proposta da non scartare visto che potrebbe un domani portare con sé il germe della trasformazione. Cercate inoltre di pigliare la vita con filosofia e di gustare dei momenti tanto fuggenti quanto gaudenti. Corrucci per un anzianotto o un giovanotto. Sia il week end che il 25 aprile serberanno delle sorprese.

SCORPIONE: Ferventi, sagaci ma sospettosi, non vi accontenterete di ciò che una relazione, una mansione o una prospettiva offre pretendendo dalla medesima una chiarezza assai carente… In sovrappiù una buffa esperienza avrà parecchio da insegnare e le vaghe giustificazioni di un tipo sornione vi lasceranno inappagati. Se la fiacca imperversa concedetevi qualche ora di relax od assumete dei ricostituenti. Sabato agitato, domenica festaiola e martedì singolare.

SAGITTARIO: Respirate profondamente e partite verso le agognate mete: Giove vi accompagnerà elargendo benevolenze a patto di non crearvi fisime, soprassedere sulla stupidità altrui, prendere una tempestiva decisione, ascoltare i consigli di chi vi vuole bene… Se in ansia per una questione fisica o personale sappiate che la risolverete egregiamente. Presto brinderete all’ostacolo sormontato quindi godetevi il ponticello del 25 aprile e siate ottimisti. Amica da ringraziare.

CAPRICORNO: La settimana sarà piuttosto movimentata comprese delle lievi stonature implicanti un immobile, lavoro, affetti o sentimenti. Chi aspetta dei soldi sappia che non tarderanno ad arrivare e chi tira la carretta si inalbererà per degli sborsi incidenti ulteriormente sul budget. Oltretutto se qualcuno dà i numeri o accampa assurde pretese mettetelo in riga con le buone o cattive maniere: l’essenziale è che vi lasci in pace! Possibili dei simpatici combini e un pericolo scampato.

ACQUARIO: Battete la fiacca e al mattino tribolate ad ingranare la marcia avvertendo una gran voglia pisolare e cancellare tutte le problematiche facenti ansimare compreso chi, da chi, facendo girare le trottole, non consente di vivere pacificamente. Un posteriore neo proverrà dalla salute di un congiunto, da un alterco domestico o dal non riuscire a portare a termine ciò che avevate iniziato. Domenica e martedì concedetevi un fuori porta e rilassate sia il corpo che la mente.

PESCI: Il lato materiale potrebbe preoccupare ma non angustiatevi perché prossimamente vedrete il portafoglio levitare basta soltanto saper aspettare… Fattibili pure delle confutazioni con chi accampa arbitrarie ragioni, delle scartoffie da rivedere, degli scatti di nervi o dei disturbi su base infiammatoria od emotiva. Tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione oppure un falso allarme metterà in agitazione mentre, sia nel week end che il 25 aprile, vi divertirete.

E che le stelle illuminino il nostro incerto cammino…