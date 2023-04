Ligue 1. Per il Monaco non è stata una bella domenica, la sconfitta interna allontana la Champions

E’ sufficiente scorrere i risultati della trentaduesima giornata del torneo di Ligue 1 per rendersi conto di come il fattore campo ormai conti ben poco: 2 vittorie per le formazioni impegnate in casa e ben 5 per quelle impegnate in trasferta.

Tante vittorie esterne, alcuni pareggi e la classifica muta di nuovo, ai vertici come in coda.

La sconfitta, meritata per il non gioco prodotto, del Monaco, che ha subito tre reti a Lens, consente ai padroni di casa di superare nuovamente la squadra del Principato in classifica e di riprendere la marcia verso la Champions.

Il Marsiglia conferma il secondo in classifica grazie ad una rete in zona Cesarini (che vale 3 punti) a Lione: ora il trio di testa ha un discreto margine sulla quarta e può guardare con maggiore tranquillità alla Champions.

In testa il Paris Saint Germain, sia pure con qualche fatica, è andato a vincere ad Angers, contro l’ultima in classifica ed è ormai vicino a conseguire il titolo di Campione di Francia.

Per quanto concerne il quinto posto (che vale la Conference League), la sconfitta del Rennes a Montpellier consolida la posizione del Lille che ha pareggiato in casa dell’Auxerre.

In coda, detto della sconfitta dell’Angers, l’Auxerre non va oltre al pareggio interno con il Lille, mentre lo Strasburgo torna a casa con i tre punti conquistati a spese del Reims.

S’inguaiano il Nantes che pareggia col Troyes e il Brest che ha concluso la gara a reti inviolate ad Ajaccio.

Praticamente al capolinea l’Angers, l’Ajaccio e il Troyes, è bagarre vera tra Brest, Nantes e Strasburgo (a pari punti) e l’Auxerre, un solo gradino più in alto, per evitare la quart’ultima piazza.

Fra le gare che non contano più nulla, il Nizza, ormai demotivato, ha perso in casa con il Clermont, mentre il Tolosa è andato a vincere a Lorient.



Passo dopo passo ci si avvicina alla fine del torneo: ogni gara diviene così fondamentale sia per le squadre che “cercano” un posto in Paradiso, sia per quelle che vogliono evitare la discesa nell’Inferno della Ligue 2.

Fuori da tutte le coppe europee, dopo l’eliminazione anche del Nizza ad opera del Basilea, non restano che il campionato e la finale di Coppa di Francia a stimolare il calcio francese.

Proprio sabato 29 aprile , allo Stade de France di Parigi, verrà disputata la finale di Coupe de France tra il Nantes e il Tolosa, come a dire che si giocheranno il “secondo titolo di Francia” e l’accesso all’Europa League una formazione ancora impegolata nella lotta per non retrocedere ed una che non ha ancora la matematica certezza di salvarsi.

Il campionato di Ligue 1, con la trentatreesima giornat a, sarà, pertanto, spezzettato su cinque giorni.

S’inizierà venerdì 28 aprile con Strasburgo – Lione con i padroni di casa “obbligati” ad aggiudicarsi la posta in palio.

Sabato 29 aprile , a far da corona alla finale di Coppa di Francia, sarà Lille – Ajaccio: testa coda nel quale il Lille è la formazione che ha più da perdere.

Domenica 30 aprile , all’ora di pranzo, derby tra Monaco – Montpellier, anche in questo caso con i padroni di casa costretti ad andare a punti. Il Nizza, nel pomeriggio, si recherà a Troyes, ad affrontare una formazione che di piedi in Ligue 2 ne ha uno…se non due!

Da seguire per l’alta classifica anche Rennes – Angers mentre Marsiglia – Auxerre si profila come un drammatico scontro tra due formazioni, per opposte ragione, costrette ad incassare i tre punti. Incontri “tranquilli” quelli tra Clermont e Reims e Paris Saint Germain e Lorient.