Se abitiamo da molti anni nella nostra casa è sempre gli stessi dispositivi può succedere che a un certo punto si bloccano perché magari sbagliamo noi ad utilizzarle perché magari vissero loro collocazione nella sottoposte a molte sollecitazioni legate alle intemperie climatiche che nel lungo termine possono danneggiarli.

Di conseguenza durante l'apertura serrande e avvolgibili ci accorgiamo che sono bloccate che addirittura si sono rotte di conseguenza non sappiamo come affrontare una circostanza del genere.

La cosa migliore da fare in questi casi è che mare è un professionista esperto per questi dispositivi cioè il tapparellista che ha le conoscenze giuste per supportarci e per darci consigli che ci servono su come agire in merito a questo guasto a questo blocco.

Infatti è ovvio che ci chiederemo se basterà un intervento di manutenzione o se dobbiamo semplicemente sostituire i dispositivi perché è comprensibile chiederselo.

Ma la scelta dipenderà non solo dal reale stato nel quale si trovano avvolgibili e serrande ma anche da quanto stanno venendo incontro alle esigenze attuali che abbiamo dal punto di vista abitativo.

Volendo riferirci alla tapparella infatti possiamo dire che si sono evolute rispetto al passato Ed ecco perché chi abita in un appartamento in una casa molti anni se non le ha mai sostituite potrebbe non rendono conto che esistono delle soluzioni ancora più confortevoli sul mercato e che potrebbero migliorare il Comfort in casa.

Questo perché visto che sono poste verso l'esterno dell'abitazione spesso non vengono tenute in considerazione sennò quando si alzano si abbassano perché ci si rimette a fare entrare la luce del sole durante il giorno però potrebbero garantire anche tanto altro.

Cosa bisogna valutare quando si sceglie una tapparella

La prima cosa da valutare è il piano dove si abita e cioè si è facilmente raggiungibile oppure no perché a quel punto si potrebbero acquistare tapparelle blindate . Specialmente se non ci sono legate ai cancelli fuori dalla finestra in quanto in questo modo avremo un altro livello di sicurezza dalle possibili introduzioni.

Parliamo di tapparelle che possono essere scelte con tanti materiali quali l'alluminio in acciaio e materiale PVC oppure dove all'interno ci sono sostanze come ad esempio il poliuretano espanso che permettono di vedere la finestra una volta che è stata abbassata completamente.

Dal punto di vista estetico e della personalizzazione le possibilità sono infinite però comunque saremo vincolati soprattutto se abitiamo in un condominio che ha un regolamento ben preciso da rispettare oppure se abitiamo in una strada prove ci si deve riferire all'aspetto estetico prima di scegliere.

Dobbiamo quindi decidere che tipo di tapparella mettere cioè quella classe con la cinghia o quella motorizzata la quale è molto utile nel momento in cui si tratta di una tapparella pesante ed è anche più sicura perché si alza e si abbassa con un pulsante. E quindi difficilmente si bloccherà.

Oltretutto sono molto più difficili da aprire dall'esterno e cioè quando qualcuno cerca di entrare dalla finestra e ci riferiamo ai ladri .Ma in ogni caso solo un esperto ci darà la risposta definitiva.