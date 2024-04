Volley, il Cannes del cuneese Roberto Serniotti ad un passo dal ritorno nella Marmara SpikeLigue

Il Cannes del coach cuneese Roberto Serniotti è ad un passo dalla Marmara SpikeLigue, la SuperLega transalpina.

Gli uomini dell'ex allenatore di Cuneo Volley hanno vinto ieri sera, mercoledì 17 aprile, la gara d'andata della Finale, in Corsica, battendo l'Ajaccio per 1-3 (24-26/27-25/20-25/18-25) ed ora avranno la possibilità di staccare il biglietto promozione di fronte al pubblico amico nella gara di ritorno che si disputerà domenica prossima 21 aprile alle ore 17 al Palais des Victoires di Cannes.

Tra i protagonisti della serata il centrale albese Omar Biglino, ex Mondovì e l'anno scorso a Perugia in Superlega, che ha messo a terra 8 punti.

Nella formazione allenata da Serniotti milita anche un altro cuneese, il giovane Luca Cardona che però in Corsica non è sceso in campo. Insieme con lui, nel ruolo di oppostoe, da metà stagione, alla corte di Serniotti è arrivato Lorenzo Sala. Figlio di un'altra vecchia conoscenza della pallavolo cuneese: il centrale Andrea Sala, ex Bre Lannutti che nel 2010 sfidò con Trento la squadra della Granda nella storica finale scudetto di Casalecchio di Reno vinta dai piemontesi.

Promozione ad un passo, quindi per il Cannes, ma la formula dei campionati francesi, totalmente assurda, non mette in cassaforte l'impresa compiuta dalla squadra di Serniotti: dopo aver disputato i Quarti di finale al meglio di 3 vittorie su 5 gare e le Semifinali al meglio di 2 su 3, la Finale si gioca con partite di andata e ritorno. Gara-1 in casa della peggior classificata in regular season (Ajaccio) ed il ritorno a Cannes. In caso di una vittoria per parte (non conta con quale risultato) si disputerà il Golden set.

Termina invece in semifinale la stagione dello Chaumont di Silvano Prandi, al quale quest'anno non è riuscita l'impresa di centrare l'atto finale nella Marmara SpikeLigue.

La sua squadra è stata battuta da quella che ormai è considerata la bestia nera di Chaumont, Tours, che si è imposto in entrambi i match: 3-2 in Haute Marne e, ieri sera, 3-1 nella gara di ritorno in casa.