Trova i migliori siti per scambisti italiani: ti diciamo tutto

Se volete provare lo stile di vita scambista o vi siete appena trasferiti in una nuova città e volete trovare i club per scambisti disponibili in città, allora dovete leggere questo articolo.



Avere fantasie come il rapporto a tre è solo uno dei motivi per cui si possono cercare club aperti agli scambisti oppure altre coppie scambiste. Potreste avere molte altre ragioni per cercare questi luoghi. Il modo più semplice per cominciare è sicuramente registrarsi su un sito di scambist i .

Siti web specializzati per incontri e club per scambisti

Se avete provato a cercare dei club per scambisti in passato, potreste aver scoperto che sono piuttosto difficili da trovare. Il motivo principale è che questi club si commercializzano sempre su siti web specializzati e su altri luoghi di ritrovo per scambisti. Di conseguenza, non sarete in grado di trovarli altrove.



La scelta migliore è quella di cercare siti web per scambisti come Swingtowns.com e controllare i club che vi sono pubblicati. Un vantaggio significativo è quello di trovare le feste organizzate da questi club e il numero di partecipanti. Potete anche sfruttare gli altri vantaggi della frequentazione di questi siti per trovare altri scambisti, magari anche interessati al MMF, e andare con loro a queste feste.



Come si può immaginare, le opportunità offerte dai siti per scambisti sono ottime per chi vuole provare questo stile di vita o per chi si è appena trasferito in una nuova città. Sono loro che trarranno i maggiori benefici dall'utilizzo di un sito web di questo tipo, ma tutti gli altri possono godere di questi vantaggi fino a un certo punto.

Cercate un sito web affidabile e sicuro per scambisti

Se l'unica cosa che puoi trovare su un sito web specializzato sono i club per scambisti, devi cercare altre opzioni. Le migliori scelte che si possono trovare su Internet hanno molto di più da offrire e si vuole ottenere il massimo dal tempo trascorso su questi siti. Perché limitarsi a siti di bassa qualità? Siti di scambio di coppia dove incontrare coppie scambisti sono molto diffusi, ci sono siti di annunci scambisti, social network per incontri ed app per scambisti, oltre a moltissimi siti con consigli sul sesso o come migliorare il rapporto di coppia al letto, sul come creare un'atmosfera romantica per fare l'amore, ma la caratteristica più comune che dovete cercare quando controllate i siti per scambisti è la possibilità di comunicare direttamente con gli altri utenti. Sarebbe ideale se il sito avesse anche un'app e una parte simile a quella degli incontri, dove si possono incontrare altri scambisti con interessi simili. Trovare un sito web di questo tipo renderà la vostra vita di scambisti molto più facile.

Potete e dovete cercare anche altre funzioni, come i forum. Ricordate che gli scambisti possono avere preferenze molto diverse, e avere una piattaforma come un forum o un sistema di gruppi dove ognuno può trovare altri con interessi simili renderà un sito web la comodità ideale per la maggior parte degli scambisti. Questo è il tipo di strumento di cui avete bisogno per migliorare il vostro stile di vita scambista.

Consigli per migliorare iniziare la tua vita da scambista

Se siete single, non dovreste mai andare in un locale e iniziare a toccare gli altri senza motivo. La situazione ideale è avvicinarsi agli obiettivi e iniziare una conversazione. Cercate di familiarizzare con loro prima di parlare di una possibile esperienza di scambismo. Ricordate che dovete cercare chi ha lo stesso interesse. Se siete nuovi a questo stile di vita, all'inizio potreste sentirvi a disagio. Non è facile per la maggior parte delle persone sfuggire agli stereotipi radicati in loro. Ci vogliono tempo ed esperienza, ma dopo aver provato lo scambismo, il piacere e il divertimento che proverete vi aiuteranno nel percorso.

Per iniziare a cercare un rapporto a tre è necessario seguire diverse regole, alcune delle quali variano a seconda della situazione. Se siete una coppia, la prima cosa da fare è discutere, assicurarsi che entrambi possiate godere di questa esperienza e stabilire le regole e i limiti del gioco. Solo allora dovrete recarvi nei club per scambisti e cercare dei partner.



Oltre al divertimento che potete avere come scambisti, altri aspetti positivi di questo stile di vita sono le storie che sentirete lungo la strada. Ad esempio, su un sito web specializzato, potete chattare con molti altri scambisti che avranno senza dubbio storie incredibili da raccontarvi. Si spera anche di imparare il più possibile da loro.



Un altro metodo che potete utilizzare per saperne di più sullo stile di vita scambista è quello di controllare i blog dei siti specializzati che frequentate. In genere troverete molte storie, consigli, trucchi e regole che dovreste conoscere e utilizzare per migliorare il vostro stile di vita.