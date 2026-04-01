Cesare De Stefano, imprenditore, firma “Intelligenza Alimentare”, il libro che accende il dibattito su mente, consapevolezza e rapporto con il cibo

L’imprenditore Cesare De Stefano porta all’attenzione del pubblico un progetto editoriale che affronta il tema dell’alimentazione da una prospettiva differente rispetto a quella più consueta. “Intelligenza Alimentare”, edito da Maltese Volante, nasce infatti con l’obiettivo di spostare il baricentro della riflessione dal semplice elenco di regole nutrizionali al modo in cui una persona costruisce, giorno dopo giorno, il proprio rapporto con il cibo, con le abitudini e con i meccanismi mentali che ne orientano le scelte.

Il dato editoriale, certificato, rafforza la portata del progetto, il libro è ormai vicino alle 10.000 copie complessive vendute, un risultato che segnala non solo un importante riscontro di pubblico, ma anche la capacità dell’opera di intercettare un’esigenza reale, sempre più avvertita da chi cerca un approccio serio, leggibile e non superficiale ai temi dell’alimentazione e del benessere.

“Ho sentito la necessità di riportare il tema dell’alimentazione su un piano più autentico, dove il cambiamento non nasce dal senso di colpa o dall’ossessione della prestazione, ma dalla comprensione di ciò che ci guida davvero nelle scelte quotidiane”, afferma Cesare De Stefano.

“Intelligenza Alimentare” si muove lungo una direttrice precisa., da una parte c’è la volontà di fare ordine nel rumore informativo che domina il discorso pubblico sul cibo, sul corpo e sul benessere e dall’altra c’è l’esigenza di restituire centralità alla persona, ai suoi automatismi, alla sua storia, alle sue fragilità e alla sua capacità di scegliere con maggiore lucidità. Ne emerge un libro che unisce componente autobiografica, riflessione e taglio divulgativo, con una scrittura che accompagna il lettore dentro un percorso di maggiore consapevolezza.

Uno degli aspetti che rendono riconoscibile il volume è il tentativo di spostare il focus dal semplice “cosa mangiare” al “perché si sceglie di mangiare in un certo modo”. La tesi di fondo è che molte difficoltà alimentari non si esauriscano nella mancanza di disciplina, ma si formino dentro abitudini radicate, compensazioni, credenze, condizionamenti e automatismi che finiscono per incidere sulle decisioni di ogni giorno. Il libro insiste infatti sul nesso tra pensieri, emozioni e comportamento alimentare, proponendosi come uno strumento per leggere meglio se stessi prima ancora di rincorrere soluzioni standardizzate.

“Sostituire la confusione con la consapevolezza significa restituire alle persone la possibilità di interpretare meglio i propri comportamenti. È da lì che può nascere un rapporto più equilibrato con il cibo”, aggiunge l’imprenditore.

Il libro prova ad inserirsi in un terreno oggi particolarmente affollato da messaggi contraddittori, suggerimenti rapidi, contenuti social e approcci spesso inconciliabili tra loro.“Intelligenza Alimentare” sceglie una strada diversa, perchè non promette scorciatoie, non rincorre formule universali e non propone una visione rigida del benessere, ma punta piuttosto a costruire un criterio, una direzione, una capacità di discernimento. Ed è proprio questo impianto a rendere il progetto più ampio di una semplice pubblicazione.

Attorno al libro, infatti, prende forma anche un ecosistema di contenuti che comprende il sito ufficiale e una landing page dedicata, oltre a un progetto podcast ideato e condotto dallo stesso Cesare De Stefano, pensato per ospitare professionisti del settore e opinion leader e affrontare il mondo dell’alimentazione attraverso divulgazione, approfondimento e riflessione critica. Un’estensione coerente con l’identità dell’opera, che rafforza il posizionamento del progetto come piattaforma culturale e informativa e non soltanto come prodotto editoriale.

“Oggi il vero tema è aiutare le persone a sviluppare un criterio. Senza questo passaggio, ogni cambiamento rischia di restare fragile, esposto alle mode del momento e alla pressione del rumore esterno”, spiega ancora De Stefano.

Il valore del libro sta anche nella sua capacità di parlare a pubblici diversi, perchè è in grado di intercettare chi ha vissuto il cibo come terreno di tensione, chi ha attraversato tentativi ripetuti senza continuità, ma anche chi cerca una riflessione più matura sul rapporto tra salute, informazione e responsabilità individuale. “Intelligenza Alimentare” tocca così nutrizione, crescita personale e cultura del benessere, mantenendo un’impostazione concreta e aderente alla complessità dei comportamenti reali.

La componente autobiografica contribuisce ulteriormente a rafforzare il messaggio. Il progetto nasce infatti da un percorso personale che ha portato De Stefano a rimettere in discussione il proprio rapporto con l’alimentazione e a trasformare quell’esperienza in una proposta più ampia di consapevolezza e metodo. Questo radicamento nel vissuto conferisce al libro una prossimità immediata con il lettore, perché il punto di partenza è proprio una trasformazione maturata nella concretezza della vita.

“Il benessere non può essere affidato a una rincorsa continua di soluzioni esterne. Serve presenza, serve ascolto, serve la volontà di capire cosa accade davvero tra mente, corpo e abitudine”, conclude De Stefano.

Con “Intelligenza Alimentare”, l’imprenditore firma dunque un libro che affronta il tema dell’alimentazione sana senza indulgere in scorciatoie narrative o ricette preconfezionate e con messaggio netto, prima ancora delle regole, conta la capacità di leggere i propri meccanismi, distinguere il rumore dall’essenziale e recuperare una relazione più consapevole con ciò che ogni giorno incide sulla salute, sull’energia e sull’equilibrio personale. https://cesaredestefano.it/