Polygone Riviera, all’insegna dell’arte diffusa (Foto)

L'arte è di casa al Polygone Riviera di Saint Laurent du Var: 6 mesi, da metà maggio a metà novembre 2024 sono in programma mostre, convegni e workshop tematici nel cuore del centro commerciale.

A catalizzare l’attenzione la mostra “Art Riviera #1 – De l’école de Nice à l’école de la Riviera” trova spazio negli spazi comuni del Polygone Riviera.

Polygone 2024 NYS - Contemplateur

Ad impreziosire il nuovo evento artistico, numerosi appuntamenti culturali e divertenti strutturati attorno ad un percorso contraddistinto da 14 grandi sculture di 9 artisti locali (Arman, Bosio, Cipre, Conforti, Moustache Bleue, Nys, Sosno, Stratos e Tobiasse), conferenze ogni mese e laboratori rivolti soprattutto ai bambini.

All'origine di questo evento artistico, Art’Mada, la boutique dedicata all'arte situata di fronte a Madison Avenue, nata dall'alleanza tra Bruno Gaspard, fondatore dell’Épicerie d’art de Gaspard e l’artista della Riviera Hervé Nys con sua moglie Christine.

Polygone 2024 BOSIO - Hokidochi

La mostra Art Riviera #1 è la storia di un incontro...quello di due scuole: la scuola di Nizza e quella della Riviera, due esseri che si attraggono e si oppongono allo stesso tempo.

Primo importa te appuntamento, sabato 25 maggio alle 17,45 in Place des Arcades si svolgerà la terza edizione del concerto sinfonico all’aperto in collaborazione con

l’Orchestre Azuréen de Villeneuve-Loubet : l’ingresso é gratuito, in programma le colonne sonore di film celebri.