Il 7° Festival Scénofolies di Mentone è stato un successo

Il 14, 15 e 16 maggio, l'équipe Menton Plus, il servizio di animazione che dipende dalla divisione Anziani del Centro Comunale di Azione Sociale (CCAS), ha organizzato il suo 7° festival Scénofolies.

Una grande opportunità per i leader volontari e molti membri di esibirsi davanti a un pubblico.

Per l'edizione 2024, che si è svolta alla presenza di Rose-Mary Morena, consigliera comunale, Menton Plus ha proposto una lettura dei testi del laboratorio di scrittura nei suoi locali situati in rue de la Marne. Poi uno spettacolo di canzoni francesi a cura del laboratorio di canto e uno spettacolo della sezione teatrale sui palcoscenici della sala Saint-Exupéry.

Dalla sua creazione nel 2008, Menton Plus propone attività ricreative per bambini e adulti che mirano a sviluppare i legami sociali e preservare il capitale sanitario condividendo le attività del tempo libero in un'atmosfera amichevole. Queste attività si concretizzano in corsi o laboratori negli ambiti più diversi, come lo sport, le lingue, lo sviluppo personale, la danza, il teatro, il canto, la scrittura, le attività manuali, l'escursionismo, ecc.

Vengono offerti anche eventi occasionali come caffè filosofici, pomeriggi ricreativi, balli o anche laboratori tematici (memoria, sonno, prevenzione delle cadute, scoperta della tecnologia digitale, soprologia). Anche la fuga è all'ordine del giorno con viaggi che offrono alle persone interessate l'opportunità di scoprire il patrimonio, la gastronomia e le tradizioni.

I corsi, che si svolgono da metà settembre a metà giugno, sono gestiti da una quarantina di volontari che, quest'anno, hanno condiviso il loro tempo, le loro conoscenze e le loro passioni con 673 iscritti. Il team Menton Plus, sotto la direzione di Evelyne Pomarès, ha due sedi: in Promenade de la Mer - sito Les Sablettes e 4 rue de la Marne - sito del Municipio.